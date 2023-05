La Policía Nacional continúa con la investigación de los sucesos ocurridos el domingo por la noche, cuando un autobús de Vitrasa acabó calcinado en Urzáiz y otro sufrió también daños en Bouzas por otro ataque incendiario. La hipótesis con la que trabaja la comisaría de Vigo es que son actos intencionados relacionados entre sí y, de cara a realizar un examen técnico exhaustivo sobre las causas del fuego y en la búsqueda de pistas sobre la autoría, agentes de la Policía Científica han remitido a sus laboratorios centrales de Madrid restos recogidos en los autocares.

El caso todavía no está judicializado, según confirmaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo, el que estaba de guardia cuando ocurrieron los hechos, no recibió por el momento ningún atestado policial en relación con los ataques por lo que, de momento, no ha abierto diligencias.

Y tras cuantificarse en 341.000 euros el valor del autobús que acabó reducido a un amasijo de hierros en el centro de Vigo, todavía no ha trascendido la tasación de los daños en el otro autobús, cuyo conductor logró sofocar a tiempo las llamas.