El complejo de Zona Franca en López Mora ya tiene quien lo transforme. El organismo ha anunciado este jueves, tras la apertura de las plicas, que el proyecto ganador es 'Novos fluxos', presentado por el estudio de Carme Pinós.

El jurado ha destacado como elemento diferenciador la decisión de introducir bajos comerciales hacia la calle Tomás Alonso, "aprovechando la disposición de dichos espacios a pie de calle y en clara orientación hacia la zona de flujo universitario". Considera además que la propuesta ganadora es "la más acertada en cuanto a implantación, relación con el entorno, generación de espacios exteriores y comunicación entre edificios". Asimismo, ha subrayado la elevación de toda la parte trasera de la parcela, que permite desarrollar en planta sótano un gran parking y pone en valor una nueva zona verde.

Espacio público abierto

La propuesta “Novos fluxos” tiene como objetivo convertir la parcela en un espacio público abierto, transitable y que comunique diferentes niveles y calles a través de un jardín. Esto se logra convirtiendo la cubierta del nuevo aparcamiento en una plaza ajardinada, como prolongación de sus espacios interiores. Este párking, además de incrementar las plazas de estacionamiento de la zona, permitirá unir las diferentes cotas de las calles adyacentes de una manera más fluida.

El proyecto destina las plantas bajas de los edificios 2 y 3 a usos comerciales, con lo que se busca transformar la zona "en un centro urbano volcado a la ciudad".

'Novos fluxos' opta por fachadas acristaladas protegidas con un brisolei de madera gallega, material de menor impacto en las emisiones de CO2. Este brisolei funciona tanto como mecanismo de control climático como protección de la intimidad de los usuarios que trabajan en el interior de los edificios, permitiendo al mismo tiempo las vistas desde su interior.

La propuesta del estudio de Carme Pinós se articula sobre seis elementos:

Nueva plaza interior

A modo de cubierta ajardinada del nuevo aparcamiento, dicha plaza actuará como elemento articulador entre las diferentes cotas desde las tres calles que la circundan, actuando a su vez como soporte principal de los diferentes flujos y circulaciones de los usuarios y ciudadanos que la recorran.

Nuevo aparcamiento

Vinculado al sótano 2 del edificio 1, con accesos desde las calles Tomás A. Alonso y Arquitecto Pérez Bellas, respectivamente. Creará 100 plazas de aparcamiento para coches y 40 para motos que permitirán descongestionar el área urbana circundante y favorecer la accesibilidad de los usuarios al centro de negocios. La cubierta ajardinada lo convierte en un aparcamiento soterrado.

Edificio 1: centro de negocios, restaurante-cafetería, aparcamiento

Con acceso principal desde López Mora, este edificio albergará el centro de negocios, a la vez que se incorpora un nuevo espacio abierto al público con uso de restaurante-cafetería y el núcleo de comunicaciones vertical para facilitar la accesibilidad hacia la nueva plaza, la biblioteca y el aparcamiento. En la planta baja y el sótano 1 se situarán biblioteca y restaurante. En las plantas superiores se albergará el centro de negocios.

El sótano 2 queda englobado dentro del uso de aparcamiento, a la vez que albergará almacenes y salas de instalaciones del edificio, dejando la cubierta libre para favorecer la producción de energía fotovoltaica.

Edificio 2: centro de formación y espacios comerciales

Su acceso principal será desde López Mora a la vez que se genera un nuevo acceso desde la nueva plaza a la planta sótano 1, donde se ubica la sala de usos múltiples junto a las zonas de despachos y administración. En las plantas superiores será donde se ubican todas las aulas y usos de formación. Al nivel de la calle Tomás A. Alonso se plantea introducir nuevos usos comerciales en las plantas consideradas sótano 2 y sótano 3, de manera que se refuerza la actividad comercial de esta calle.

Edificio 3: laboratorio y espacios comerciales

Acceso principal al edificio dedicado a laboratorio desde Tomás A. Alonso junto con el nuevo acceso al nuevo aparcamiento soterrado. De esta manera se libera el resto de planta ubicada a cota de esta calle para dotarlo también de uso comercial como en el edificio 2.

Las plantas superiores albergarán todo el programa de laboratorios, ubicados principalmente en la zona central para facilitar así el control lumínico y condiciones especiales de climatización y aislamiento.

Edificio 4: centro de negocios

Con acceso principal desde López Mora, albergará el programa propuesto en las diferentes plantas superiores, liberando un espacio de doble altura hacia la planta sótano para albergar la sala grande multifuncional.

El estudio ganador

Carme Pinós es Premio Nacional de Arquitectura 2021. Entre sus proyectos recientes destacan el conjunto en el centro histórico de Barcelona que comprende la Plaza de la Gardunya, la Escuela de Arte Massana y la fachada posterior del Mercado de la Boquería; también el Edificio de Departamentos en el Campus WU de Viena; la Delegación de la Generalitat de Cataluña en Tortosa y las Torres de Oficinas Cube I y Cube II en Guadalajara.

En el año 2016, Carme Pinós fue distinguida con la Neutra Medal for Professional Excellence otorgada por la Universidad Politécnica de California en Pomona en reconocimiento a su carrera profesional, y el mismo año recibió el 2016 Berkeley-Rupp Prize por su contribución a la promoción de la mujer en la arquitectura y su compromiso social. En 2012 fue nombrada International Fellow del Royal Institute of British Architects, y en el 2011, Honorary Member del American Institute of Architects. Entre sus numerosos premios también cuenta con el premio FAD de Arquitectura – Edificios de nueva planta de uso público (1991).

El jurado

El jurado del concurso convocado por Zona Franca estuvo presidido por el delegado del Estado en el Consorcio, David Regades; y como secretario, el vicesecretario general de la Zona Franca, Santiago López-Guerra Román; así como la directora general de Zona Franca, Inés González Martínez. Como vocales, dos arquitectos nombrados por Zona Franca, José Ramón Torres Freire e Iago Pedrero Gómez; una arquitecta nombrada por la Diputación Provincial de Pontevedra, Sara Piñón Esteban; una arquitecta nombrada por el Concello de Vigo, María Luisa Sobrino del Río; además de dos arquitectos nombrados por el COAG, Antonio Davila Alonso y Alberto de Paula Prieto.