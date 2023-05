El BNG ha registrado una batería de iniciativas en el Parlamento gallego para exigir a Sanidade explicaciones por la “intolerable” indicación trasladada a los profesionales del Área Sanitaria de Vigo para que, cuando todos los pediatras de un centro de salud estén ausentes, personal de Enfermería valoren a aquellos menores que necesitan atención en el día y se pongan en contacto telefónico con un especialista para recibir indicaciones sobre el caso.

La portavoz de sanidad del BNG, Montse Prado, opina que este modo de proceder “pone en riesgo” no solo a los menores, sino también a los profesionales, que no tienen “soporte legal” para trabajar así. Por ello, considera que esta instrucción debe ser “retirada” y no sólo “matizada”, como ha anunciado el Servizo Galego de Saúde (Sergas) que se hará, en un plazo aproximado de quince días, en un documento consensuado con los profesionales.

Según Prado, esta orden “no es una ocurrencia de última hora” sino el resultado de la “hoja de ruta” que el PP aplica desde hace años en su política de “desmantelamiento de la Atención Primaria” para “favorecer el negocio privado”. “Últimamente, el PP está sobrepasando todas las líneas rojas”, criticó.