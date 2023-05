Sin respuestas para eliminar uno de los inquilinos más incómodos de la playa de Samil antes del verano. El Concello denuncia que a fecha de hoy y tras más de cuatro de espera ni Augas de Galicia ni el Puerto de Vigo han contestado a su solicitud de retirar el viejo emisario de la EDAR del Lagares.

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, denunció que ambas entidades están "a la contra" y han recibido "instrucciones directas" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para que no sean retiradas.

Al mismo tiempo el regidor denunció que la Autoridad Portuaria se encuentra "descabezada" después de que el pasado 20 de abril cesara su presidente Jesús Vázquez Almuiña para centrarse en la campaña electoral en Baiona.

Los trabajos de demolición del emisario submarino de la antigua depuradora de Coruxo, que emergió en la desembocadura del Lagares –a escasos metros de la playa de Samil– a finales de noviembre del año pasado por un temporal, no empezarán hasta que el Concello de Vigo cuente, al menos, con los permisos de la Autoridad Portuaria, la Dirección General de la Costa y el Mar –dependiente del Gobierno de España– y Augas de Galicia –dependiente de la Xunta–.

La Xunta de Goberno Local aprobó a principios de marzo el proyecto de demolición de esta gran tubería de aguas fecales que ya no está operativa. El alcalde, Abel Caballero, anunció en ese momento que no existe riesgo de vertido al no estar en marcha, pero explicó que se prescindirá de ella porque está “abandonada” y es “estéticamente insoportable”. Dejó claro que los emisarios de la depuradora actual ni son visibles ni lo serán.

El Concello ya encomendó a la empresa concesionaria de la gestión del agua, Aqualia, la elaboración de un proyecto técnico para deshacerse del emisario, que se deja ver día y noche en el entorno de Samil. Este conducto permaneció enterrado en la zona de A Foz, pero el paso de una intensa borrasca de lluvia y viento lo dejó al descubierto a finales de noviembre del año pasado tras mover la arena.

El emisario submarino conduce el agua de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), situadas en la costa hasta el mar, a suficiente distancia y profundidad, tras recibir tratamiento primario en las EDAR. Su objetivo es dispersar los contaminantes emitidos para evitar un riesgo para la salud humana y de los ecosistemas.