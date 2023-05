"El sábado perdimos a Teddy (el de la foto y ya sin manchas de rotu) y he peinado todas las zonas en las que estuvimos (Castrelos y CC Gran Vía) pero no ha habido suerte. Sé que las probabilidades de que alguno de los presentes lo haya visto son ínfimas, pero por si acaso... ", este fue es el mensaje que un lector de Faro de Vigo ha enviado a la redacción para pedir ayuda.

André se ha puesto en contacto con el periódico para hacer una importante petición. El pasado fin de semana su hijo de dos años perdió este peluche que lleva por nombre Teddy. Después de pasar la tarde por Castrelos y el Centro Comercial Gran Vía se dieron cuenta de que el osito no estaba y, con un gran disgusto, se fueron en su búsqueda pero sin éxito. "He intentado buscar otro pero no lo encuentro por ningún lado", nos cuenta.

Teddy es muy especial porque es un peluche heredado de una amiga. Lo compraron en una tienda que ya está cerrada por lo que recurrir a ese sito es misión imposible.

"Si alguien sabe dónde pueden tener uno se lo agradecería. Mi peque de dos años lo está pasando mal y la excusa de que Teddy se fue a visitar a sus papás no sabemos cuánto aguantará". Cualquier ayuda o sugerencia será bienvenida para que Teddy o un 'hermanito' pueda regresar a casa pronto.