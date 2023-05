Vigo acoge dos de las principales manifestaciones de Galicia con motivo del Primero de Mayo. En un contexto de escalada generalizada de precios, la subida salarial se ha convertido el la principal reivindicación en este Día del Trabajo.

La convocatoria de de la CUT, que pide una huelga general para cambiar el actual reparto de rentas en el país, fue la más madrugadora y poco después de las 11:00 ya recorría las calles de la ciudad.

UGT y CC.OO

A las 11:30 horas arrancaba del cruce de Urzáiz y Vía Norte la manifestación compartida por UGT y CC.OO. . Bajo el lema “subir salarios, baixar prezos, repartir beneficios” miles de manifestantes recorrieron el centro de Vigo. "Salarios precarios para os empresarios", "así, así, así, nin un paso atrás", "contra a inflación, mobilización" o "non, non, non a tanto subidón" fueron las principales consignas que entonaron los asistentes a la marcha.

Tanto el secretario general de UGT en Galicia, José Antonio Gómez, como su homóloga en CC OO, Amelia Pérez, reclamaron a las patronales que se sienten a desbloquear la negociación colectiva.

“Se non é así, haberá conflicto, empresa a empresa, sector a sector”, avisó Gómez. Pérez puso el ejemplo de la reciente huelga en el transporte de viajeros en Galicia, desconvocada la semana pasada tras un acuerdo con la patronal. “No día a día hai conflitos porque a situación en moitas delas é insostible. Tendo claro que somos conscientes de que non todos os sectores nin todas ás empresas poden abordar o incremento do mesmo xeito” afirmou a secretaria xeral de CC OO Galicia.

A mediodía está previsto que desde A Doblada salga la manifestación convocada por CIG.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)