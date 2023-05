Los libros como “app” para socializar... entre mujeres

Debatir, reflexionar, la sensación de pertenencia a un grupo, amistad, ocio... y por supuesto, leer. El club de lectura del Museo MARCO va por su cuarta edición arrastrando consigo a numeroso público, que se reúnen mensualmente no solo para argumentar sobre el libro seleccionado, sino trasladar estas emociones, vicisitudes y sentimientos evocados a otras personas que, como ellas, muestran una visión pareja o completamente dispar que convierte este cónclave en un espacio para el conocimiento e introspección personal.

Y decimos ellas porque un factor común de este club, al igual que de buena parte de los activos en la ciudad, está conformado en exclusiva por mujeres. El abanico del porqué es muy amplio pero para Iria Fernández, documentalista del museo de arte contemporáneo y coordinadora de este club, es precisamente este aspecto socializador el que resulta quizás más reticente a los hombres. “Hai unha parte emocional moi importante neste club, moita reflexión. Non quero tirar por unha diferencia de sexos pero si é certo que non tan sociais ou abertos. É unha opinión persoal, porque por exemplo, nos clubs de novela gráfica hai máis homes que mulleres”, destaca Fernández.

Y es que en este club, la lectura no es el epicentro del mismo, sino que busca aunar la literatura con el mundo de las artes. “A miña intención e vencellar todas as artes ó mundo da narrativa, dende cinema, pintura ou música. A partir de aí o que me interesa é que ten que haber pensamento, un debate; o club non é leer un libro e xa, é máis participativo”, explica la responsable del club, quien como documentalista aporta una gran variedad de estímulos vinculados a la temática de la obra. “Aporto moita información e contextualizo o libro. Creamos un contexto con temáticas, e vou dirixindo os temas para reflexionar”, amplía Iria Fernández.

El club cuenta con dos grupos presenciales y un tercero virtual. La búsqueda de esta sensación de pertenencia y el alto grado de reflexión y debate motiva que termine generándose una gran confianza entre los y las participantes, valor máximo que la coordinadora destaca. “O club funciona de setembro a outubro, pero a partir de xaneiro, inda que haxa baixas, non entra xente nova porque quero que se xere unha confianza no grupo. Que se abran e conten as súas emocións, sentimentos... e con xente que non coñeces sempre é máis complexo”, razona Fernández.

A este perfil evidentemente femenino se le suma también el gusto por la lectura y el mundo de las artes. Es el caso de María, profesora en un instituto de Vigo. “ Impartimos el Bachillerato de Artes, por ello buscaba en este club un acercamiento a la lectura con una mirada artística y como poder relacionarlo con el cine, la música... Me parece muy enriquecedor también para mi ámbito profesional a mayores de mi gusto personal”, señala.

Otra usuaria, también profesora de instituto, en este caso de Plástica, destaca también su búsqueda de obras y literatura vinculadas al arte. “Buscaba extraer el arte de los libros y este era el club perfecto para ello. Lo conocí por una actividad complementaria y ahora me apasiona saber las impresiones de otras personas sobre un libro”, concluye.