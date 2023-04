El TSXG revoca el doble permiso de maternidad concedido a una familia monoparental

Las demandas de familias monoparentales para reclamar el doble permiso de maternidad o paternidad están a la orden del día, si bien todavía no existe un criterio firme al respecto entre juzgados. El último en pronunciarse ha sido el Tribunal Supremo, que en una reciente sentencia del pasado mes de marzo, ha rechazado que una madre en solitario pueda disfrutar del permiso por nacimiento y cuidado del menor que le habría correspondido al otro progenitor. El alto tribunal ha señalado que no ve cobertura legal para avalar el permiso doble para las familias monoparentales, subrayando que su función es “la aplicación e interpretación de la norma, pero no la creación del derecho”.

Sin periodo adicional En el caso de Vigo, son varias las sentencias en las que los magistrados de lo Social sí han concedido este doble permiso de maternidad, sin embargo una de ellas acaba de ser revocada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Fechada este pasado mes de febrero –y contra la que cabía recurso de casación–, los magistrados han estimado el recuso de suplicación formulado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que el Juzgado de lo Social 2 de Vigo concedía a una madre que conforma una familia monoparental el derecho a disfrutar de un periodo adicional de prestación por maternidad de 10 semanas en cualquier momento antes del transcurso de 12 meses del nacimiento del hijo. Interés superior del menor no vulnerado Son varios los argumentos que desgrana el Alto Tribunal gallego. Por un lado, y atendiendo al interés superior del menor, “no existe una supuesta vulneración de un teórico derecho del menor de las familias monoparentales a ser cuidado en condiciones de igualdad respecto a las biparentales”. Siguiendo esta línea, indicen en que “no puede sostenerse que el cuidado del menor en una familia monoparental sea de inferior calidad que en una familia biparental”. Cuidados En esta base, llegan a la conclusión de que "no" puede afirmarse que “si la madre cuida sola porque ese es el modo en que ha querido organizarse, cuida peor que una madre que tiene pareja, de modo que tiene que recurrir al derecho de conciliación de ese otro progenitor existente”. Discriminación por razón de sexo Aludiendo a una posible discriminación por razones de sexo, ya que sostiene que “el porcentaje de familias monoparentales con mujer cabeza d familia ronda el 85%”, también niega la máxima al entender que “en su mayoría se trata de familias monoparentales en las que existe otro progenitor”. “De este modo [el derecho al doble permiso] deberíamos acotar el derecho aquí pretendido a las mujeres que deciden de forma personal y libre formar una familia monoparental”. Señala a mayores el TSXG que la ley ya contempla para familias monoparentales 14 días adicionales de prestación al igual que en caso de “parto múltiple, familias numerosa o madre con discapacidad”.