La CIG, por una parte, y UGT y CC.OO, por otro, hacen un llamamiento para volver a salir a las calles el próximo lunes 1 de mayo, para exigir "subida de salarios" y "bajada de precios" ante la situación actual, con manifestaciones por todo el territorio gallego.

Ambas marchas centrales se llevarán a cabo en la ciudad de Vigo con media hora de diferencia y puntos de partida diferentes. De este modo, UGT y CC.OO partirán a las 11,30 horas de Vía Norte, mientras que la CIG saldrá a las 12,00 horas de A Doblada.

El sindicato nacionalista también llevará a cabo diferentes movilizaciones en un total de 15 ciudades y localidades de la Comunidad. La mayoría darán comienzo a las 12,00 horas, menos en Ourense, Verín, Pontevedra y Vilagarcía de Arousa que está previsto que inicien a las 11,30 horas, y en Cangas, que saldrá a las 18,00 horas.

Por su parte, UGT y CC.OO, al igual que en años anteriores, saldrán juntos a las calles este domingo. Así, llevarán a cabo manifestaciones en las siete ciudades gallegas y en Vilagarcía de Arousa.

Realidad económica y social extrema

La CIG ha vuelto a pedir que los gallegos salgan a las calles el próximo lunes ante "una espiral generalizada de subida de los precios e inflación", lo que "está causando un deterioro en las condiciones de vida".

En esta línea, ha manifestado que "el capital está tirando provecho de la inflación y de la carestía de la vida" y "obteniendo millonarios beneficios a cuenta de especular con los precios". Así, ha afirmado que las políticas económicas del Gobierno gallego "están acelerando el aumento y las desigualdades y la pobreza".

"Son tiempo de lucha para conquistar políticas alternativas, exigiendo la intervención pública de la economía y de sectores estratégicos, como el energético, y también de los mercados, para poner fin a la especulación de bienes básicos", ha destacado el sindicato.

Papel determinante de las organizaciones

Por su parte, UGT y CC.OO llaman a movilizarse el 1 de mayo para reivindicar que es "imprescindible" que los salarios "sigan subiendo", ya que la inflación "aunque se modere va a seguir siendo alta".

Así, han resaltado el "papel determinante de las organizaciones en los últimos años" con "todas las victorias ganadas a través del dialogo social" y "medidas con clara perspectiva de género".

Además, los sindicatos han apuntado la necesidad de un "reparto de beneficios", ante la subida de la cesta de la compra y uno datos de pobreza que han clasificado como "inasumibles".

También han apelado a la importancia de "avanzar hacia un coste del despido suficientemente disuasorio, justo y adecuado a las circunstancias sociales, vitales y de reempleabilidad".

Manifestaciones

De manera detallada, la CIG ha convocado en Pontevedra la movilización a las 11,30 horas, misma hora que en Vilagarcía de Arousa. Así, en A Estrada -- Praza do Mercado-- y Ribeira --Praza do Mercado-- tendrá lugar a las 12,00 horas y será a las 18,00 horas en Cangas --Ayuntamiento--.

De esta manera, la ciudadanía está llamada a las 12,00 horas en A Coruña --Praza de Vigo--, Cee --Ayuntamiento--, Ferrol --Local de la CIG--, As Pontes --Praza do Hospital--, Santiago --Praza Roja-- y Ribeira --Praza do Mercado--.

En Lugo tendrá lugar a las 12,00 horas en el Edificio Sindical, mientras que en Burela será a la misma hora en el propio local de la CIG .Así, en Ourense la movilización será en la Praza Maior a las 11,30 horas y en Verín --delante del Ayuntamiento-- a las 12,00 horas.

Por su parte, las manifestaciones de UGT y CC.OO entre las 11,30 horas y a las 12,30 horas. En Santiago partirá de la Alameda hasta Praza Praterías a las 12,00 horas, mientras que en Ourense irá del pabellón de los Remedios a la Subdelegación del Gobierno y en Ferrol será en la Praza Inferniño.

Así, en A Coruña saldrá también a las 12,00 horas de la Praza da Palloza a la Praza de Ourense y en Lugo del edificio de los sindicatos -- en la Ronda da Muralla-- hasta la Subdelegación del Gobierno. En Pontevedra el punto de inicio será la praza da Ferreiría a las 11,30 horas y en Vilagarcía de Arousa la de Ravella a las 12,30 horas.