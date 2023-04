Las ventas de Hiperxel cayeron en picado pese a tener 35 tiendas más

Es cuestión de horas que Hiperxel decida su futuro o se pronuncie al respecto. Al menos eso es lo que esperan los empleados de la cadena gallega, que desde el lunes llevan encadenando manifestación tras manifestación, entre A Riouxa (Teis) y el corazón de Vigo, con el objetivo de exigir transparencia a la dirección de la compañía, encabezada por Virginia Navarro. Hace una semana que la práctica totalidad de sus tiendas están cerradas en la ciudad –donde gran parte del plantel que protesta contra la nefasta gestión de la empresa está de baja laboral– y por si fuera poco los números están apretando... No dan respiro. Xeldist –matriz de Hiperxel y que desde la pasada primavera integra también a Congelados Cíes– facturó solamente 2,3 millones de euros durante el primer trimestre de 2023: un 41% menos frente al mismo periodo del año anterior.

Así lo indican fuentes próximas a la firma pontevedresa en declaraciones a FARO, destacando que esta caída en picado responde a “la menor disponibilidad de producto” y que “muchos locales no han estado funcionando a jornada completa” estos meses. Los citados testimonios, que afirman que la mercancía vendida también disminuyó un 44% (pasando de 730.000 kilos a 400.000 kilos), hacen hincapié en que el descenso “sorprende” ya que Xeldist cuenta con una treintena de establecimientos más.

Fue precisamente en abril de la pasada primavera cuando se produjo la fusión de Congelados Cíes con Hiperxel –entonces incorporó 35 nuevos negocios para lo que se hizo una ampliación de capital de cinco millones de euros–, por lo que los 3,9 millones que facturó en el primer trimestre de 2022 solo correspondían a las 74 tiendas de Hiperxel. De igual modo, los datos del primer trimestre de 2023 son incluso más negativos si se comparan con los mismos periodos de 2021 o 2020, cuando el Grupo Vinova de Juan José Villamizar todavía no había adquirido la cadena gallega.

Entre enero y marzo de 2021, solo las tiendas de Hiperxel facturaron cerca de 4,6 millones de euros y vendieron unos 900.000 kilos (el doble que ahora), mientras que en 2020 fueron 4,3 millones y cerca de 820.000 kilos (casi igual). Para la plantilla, la integración de Congelados Cíes junto a la gestión del empresario venezolano ha sido un absoluto “fiasco”. ¿El argumento que esgrimen? Solo un año después de que se produjese la misma, la firma está camino de desaparecer.

Los empleados, expectantes del anuncio que pueda llegar hoy –la dirección de la compañía indicó que en un plazo de 15 días, que se cumplen este viernes, iría a concurso-liquidación si no hallaba ninguna vía de financiación–, se han manifestado a lo largo de esta semana. Denunciando que las tiendas de Congelados Cíes, la mayoría situadas en A Coruña, no están siguiendo el paro convocado –según apuntan ante la falta de información–, siguen pidiendo respuestas a la dirección que encabeza Virginia Navarro, que habría comunicado que actualmente hay cuatro empresas interesadas en comprar la sociedad: “Tres que no son del sector y una que sí”.