Nada como volver ás orixes. David Amor (Salceda de Caselas, 1980) súmase á programación do Sinatra Cóctel Bar (Fermín Penzol, 6) coa presentación do seu novo espectáculo “Probando, grabando” ás 20 horas deste venres.

-É un dos primeros shows da nova xira de "Probando, grabando". É máis fácil debutar na casa?

É máis polo formato que nestes últimos anos era todo máis teatro, e en agradecemento a esas salas que sempre estiveron apoiando dende os comezos. O monólogo vai adaptado ao formato de bar, que é un pouco máis gamberro, pero sempre é mellor xogar na casa.

-Falouse moito da recuperación dos teatros despois da pandemia. Como ves o estado saúde dos bares?

Falando dende o descoñecemento, Está remontando un pouco, vimos duns anos moi malos para a comedia nas salas, moitos problemas para programar, non había xente. Ahora hai sitios como o Sinatra que están facendo micros abertos, parece que se volve a recuperar un pouco. Xa che digo, nada comparable aos anos 2010 ou 2000, pero non morreu. De todo non, pero estivo no límite.

-Qué tiña de especial a comedia neses anos?

Aquí en Galicia había un circuito espectacular que para comedia era moi bo porque era moi facil empezar, tiñas moitos locales onde probar e irte pulindo. E agora non hai tanta opción, entón donde aprendes? irte directamente a un teatro é complicado, hai outro nivel de esixencia. Isto ao final é unha cuestión de práctica, canto máis fas mellor o fas. Se non tes sitios a onde ir, que creo que para os cómicos que veñen agora é o que se bota en falta para eles. Incluso para os que levamos máis tempo para probar texto.

-Hai un ecosistema propio para a comedia en Galicia como o que pode haber no audiovisual?

Creo que houbo máis, é o que che dicía antes. Había moitos locales e moi bos. Acórdome no 2010 que marchei para Madrid foi por probar porque aquí da comedia podíase vivir, era raro que non actuaras dúas veces por fin de semana, había moito circuito. De feito de aí fumos un montón que saímos: Touriñan, Marcos Pereiro, Rober Bodegas, Oswaldo Digon, Pepo Suevos que é un pouco anterior, Miguel Lago…xente que tivemos opción de foguearnos e acaba creando unha canteira. Agora vai aparecendo xente pero é máis difícil. Non teñen tantas oportunidades e aínda así Galicia sigue sendo un sitio moi especial.

-A que se pode deber iso?

En Madrid e Cataluña tamén hai moita. Aquí Xeograficamente o tema da dispersión, o tema dos pobos pequenos que teñen bar. Hai sitios como A Silva, na Laracha, Oleiros, Verín, Allariz. A iso xa lle sumas as capitais e moitas veces por imitación. En Monforte había varios bares e case era unha locura un sitio tan pequeno con tanta programación, pero era así. Por malas decisións administrativas non se fomentou, é un tipo de cultura. Salvavaslle a plana aos concellos porque se habia locais programando era unha parte que xa tiñan cuberta. Un exemplo foi Santiago como morreu, eses locales míticos que había: Momo, Modus Vivendi, Atlántico, había xente xa consagrada como Quico Cadaval ou Carlos Blanco que seguían actuando alí e eran esperadísimos, eran os nosos mestres e inspiradores. E toda esa cultura de bar, que creo que era boa, foise perdendo. Houbo un corte e é difícil de recuperar. Tamén dende os cómicos temos que apoiar, os cartos están moi ben pero é divertido, é un contacto distinto co público, é outro código. Permiten unhas licenzas que no teatro tiras por outro lado.

-En qué consiste o show? Veremos a un novo David o es más clásico?

É a filosofía do bar, aproveitaste do público para ir probando cousas novas e a cambio hai que darlle cousas que funcionan e que sabes que o van a pasar ben. Buscar ese equilibrio, vai ser unha velada agradable. As veces olvidaste un pouco, pero é tan bonito que a xente ao saír que che di que ben o pasamos, que rato tan agradable, e ao final non buscas máis ca iso, que che paguen tamén.

-Tamén en Galicia estarás na Coruña presentando 'Amigos hasta la muerte'. Cómo foi esta rodaxe?

A estrea vai ser moi bonita ao ser dentro do EMHU que é algo moi especial para min porque o organizan os meus amigos. É importante para Galicia que algo así se faga qui, é un referente a nivel nacional a programación que ten e o que abarca. A nivel persoal, esta peli a miña participación non é moi grande de minutos en pantalla pero a nivel emocional si polo que supón, pola obra de teatro, pola relación con Javier Veiga…vai ser especial tamén polo coloquio con Marta Azas, Javier, Touriñán e falaremos dela. Supoño que contaremos esas cousas que non se ven na película pero que son máis divertidas aínda que a mesma. é algo moi especial porque fixen a obra de teatro e é un dos traballos máis bonitos que fixen nunca e poder trasladalo ao cine ponme moi contento.

-Hai algún tipo de traballo en concreto, mesmo fora da comedia, que teñas ganas de facer? Algún cómico co que queiras participar nun proxecto?

Descubrir. A eles non os coñecía e atopalos foi un regalo. Encantaríame facer un proxecto con Pepe Viyuela, que me ten un aspecto de bo tipo e o que fai é increíble, ten que ser moi bonito currar ao lado del. Tamén estar nunha película a nivel máis protagonista, máis implicado no proceso. Pero sempre estamos cunha chea de leas. Agora estamos cunha obra de teatro que a miña intención é producila eu e é un proxecto que tiñamos antes da pandemia. Retomámolo e a idea é sacalo no 2024. Non sei se fago ben ou mal, pero sempre busco diversificar e ando no cine, no teatro, na televisión. As cousas máis bonitas que fixen na miña vida foi no teatro. Se ven xente nova será fantástico.

-Moitos cómicos, especialmente en stand up, están empregando os reels de Instagram e TikTok con algúns dos seus chistes ou parte dos monólogos. Qué opinas desta nova tendencia? Veste nun futuro nese eido?

Eu bailes non me vexo facendo…en principio, pero non descartamos nada (ri). Paréceme unha tarxeta de presentación fantástica e de feito funciona moi ben. Hai exemplos como Martita de Granada que se fixo famosa en Instagram durante a pandemia e está enchendo teatros. Hai varios procesos. Podes ser alguén do teatro e sube vídeos ou alguén de internet que da o salto. Tódolos camiños son válidos. Se eres capaz de dar calidade e bo espectáculo…como chegues da un pouco igual. As redes son unha ferramenta máis. Facerse viral está moi ben e é un cariño polo que haberá que tirar.