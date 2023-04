Apuntes desde la cárcel para mantener viva la lucha obrera

En la década de los 70, España se vio agitada por más de 1.500 huelgas que sacudieron a un país en el que la represión franquista se desplazó a sindicalistas y trabajadores. El régimen quiso aplicar “mano dura” para cercenar al movimiento obrero y al antifranquismo que bullían en las calles, y por las celdas y galerías de la prisión de Carabanchel acababa “pasando todo el mundo”. Desde Madrid, los principales líderes sindicalistas seguían con especial atención los conflictos que se sucedían en diversos puntos del territorio nacional, entre ellos, las huelgas en la ciudad de Vigo que sentaron precedente, así como los encarcelamientos posteriores, y muchas de las mujeres y compañeras de aquellos trabajadores y militantes vigueses que terminaron presos en la cárcel madrileña encontraron cobijo en el domicilio del histórico Marcelino Camacho, fundador y primer secretario general de Comisiones Obreras.

“Las mujeres y las familias de los presos que venían de fuera buscaban a mi madre para que las ayudara. No solo teníamos relación con personas de Vigo por la lucha que se llevaba a cabo a nivel general, sino que, al no tener recursos porque sus maridos estaban en la cárcel, acaban durmiendo en nuestra casa; la hemos tenido llena de colchones porque había unas 15 o 20 mujeres que se quedaban allí porque al día siguiente iban a visitar a sus maridos a la prisión”. Son los recuerdos de Marcel Camacho, hijo de Marcelino, que ayer visitó la parroquia de Lavadores para presentar el libro Apuntes sobre el movimiento obrero de Marcelino Camacho, una publicación que recoge uno de los 18 cuadernos que su padre escribió durante su estancia en la cárcel de Carabanchel, prisión en la que ambos coincidieron e incluso compartieron celda, tras la detención de Marcel por su acción sindical en la época universitaria, y en la que llevaban a cabo seminarios con los presos políticos.

Lavadores fue la parroquia escogida para presentar en Vigo este libro, concretamente la sede de la Asociación de Vecinos de la zona, debido a su tradición obrera y porque, tal y como afirma Marcel Camacho, “este es un libro por y para los trabajadores, porque es la historia escrita por un obrero autodidacta, esa es la perspectiva del libro. La historia la escriben los trabajadores y, sin embargo, a menudo se acaban olvidando sus nombres y se habla muy poco de las duras condiciones que tenían que soportar”.

Marcel Camacho hizo referencia a que estos apuntes que su padre dilucidó entre rejas abordan, principalmente, la evolución del movimiento obrero desde el Fuero Juzgo, el cuerpo de leyes que rigió en la península ibérica durante la dominación visigoda, hasta el final de la Guerra Civil: “No es un relato de acontecimientos históricos, sino una reflexión. Mi padre analiza en este cuaderno los hechos y establece distintas reflexiones, hay más de 200 de autores de libros que nosotros le pasábamos y con los que trabajaba en la cárcel, y está especialmente dirigido a los jóvenes que están en la lucha sindical”, indica el hijo de Marcelino Camacho.

A la hora de rescatar los recuerdos de su infancia, Marcel Camacho afirma que la acción sindical siempre ha estado presente en su entorno familiar, así como la lucha por la libertad. Comenta que padre tuvo que huir a través de los montes hacia los territorios del bando republicano cuando estalló la Guerra Civil para no ser fusilado y, si bien no fue apresado tras el conflicto bélico, décadas más tarde acabaría siendo víctima de la represión franquista. "El único objetivo de mi padre y de mi madre era la lucha por la libertad en España, y tras pasar él varios años en un campo de concentración, en Marruecos, se fugó. En el año 57 volvieron a España, ya con sus hijos y nosotros siempre estuvimos inmersos en esa lucha por la libertad", explica Marcel, quien también apunta que "en los años 60, cuando mi padre mantenía una lucha abierta en los sindicatos, siempre estuvo perseguido por la policía, los teníamos siempre en la puerta de casa, siempre vigilándole y llevándolo a comisaría cada dos por tres. Cuando finalmente lo meten en la cárcel, yo tenía 15 años y no sería hasta 10 años más tarde, en el 75, cuando toda la familia volvería a estar reunida otra vez".