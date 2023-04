El aumento de la delincuencia en Vigo no es cuestión baladí y no hay estadística oficial que no muestre este incremento en los últimos meses. Por ello, varios sindicatos policiales han planteado una serie de reformas para tratar de atajar este incremento de la criminalidad bien con medidas concretar o la reorganización de la plantilla policial.

Así, el colectivo Jupol, junto al CSIF, urgen una mayor dotación de personal en las oficinas de expedición del DNI y Pasaporte, ya que la falta de personal administrativo “ha sido suplido con policías en prácticas”. Denuncian además que Vigo tiene el porcentaje más bajo de toda España “en cuanto a número de policías por habitantes” sumado al incremento “en torno al 20%” de los delitos en un año. Por ello, se han reunido con asociaciones de vecinos y grupo políticos de la ciudad para trasladar sus inquietudes y que atajen esta “inseguridad” Por su parte, la CEP ha instado la creación de la primera Comisaría multidisciplinar que dé servicio al área metropolitana y que no dependa de Pontevedra. Para ello piden ampliar la UPR, una Brigada Móvil que preste servicio al transporte del área o una unidad de guías caninos, entre otras peticiones.