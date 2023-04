El juzgado de lo Penal 3 de Vigo celebró esta mañana la visita oral contra un agente de la Policía Local acusado de quebrantar la orden de alejamiento que protegía a la joven que lo denunció por agresión sexual a finales del año pasado. La causa por la supuesta violación no se dirimía en esta sesión, ya que todavía se encuentra en fase de investigación.

El efectivo municipal reconoció haber transitado por la zona el día de los hechos, el pasado 22 de febrero, pero de "forma casual". "No me di cuenta de que estaba allí hasta el momento en el que pasé, desde la distancia no la vi", reconoció durante su declaración, efectuada en último lugar a instancias de su abogado defensor en cuestiones previas para preservar su derecho a defensa.

El agente aseguró a preguntas de la Fiscalía y su abogado, no respondió a la acusación particular, que la calle por la que solía transitar, y que cumple con las medidas de alejamiento de 50 metros respecto a la casa de víctima, estaba "cortada". "La calle principal estaba en obras, no tenía otra forma de ir", aseveró.

Su versión contrasta con la de la víctima y su madre, que aseguraron que el acusado detuvo el coche a su altura "durante unos minutos". La joven declaró además que el hombre la amenazó gesticulando con los dedos en forma de disparo.