Una vida tijera en mano

Empezó a manejar las tijeras con tan solo 12 años. Su hermana Dori había montado una peluquería y ella estaba en el colegio, “pero como no era buena estudiante”, según cuenta, su madre la envió a aquel local situado en la calle Maceiras, en Teis, para que su hija pequeña aprendiera un oficio de la mano de la mejor maestra. De aquellos comienzos, Nieves Paez Carrera recuerda que “se trabajaba mucho”, porque el volumen de clientela era muy grande, y es que en la ciudad de Vigo no había tanta oferta de peluquerías como en la actualidad y “la gente también se arreglaba más que ahora”, dice Nieves. Tras 54 años al frente del negocio y a sus 66 años de edad, esta viguesa reconoce que ya es hora de tomarse un descanso y “disfrutar” de todo lo que no ha podido hasta la fecha, por lo que el próximo sábado, día 29 de abril, la Peluquería Nica bajará la persiana de manera definitiva por jubilación, dejando a un barrio de clientas fieles que “están muy apenadas por mi marcha”, comenta.

Si bien reconoce que le gustaría que el negocio al que ha dedicado toda una vida tuviera continuidad y poder dejar a sus vecinas “en buenas manos”, Nieves explica que “no estamos teniendo suerte de momento y no encontramos a nadie que quiera hacerse cargo de la peluquería. Para mí lo ideal sería traspasársela a alguien interesado, pero no tendré más remedio que cerrar mientras no aparezca nadie”, de ahí el disgusto en el barrio que desde su apertura se ha volcado con ella y, previamente, con su hermana Dori, que ya se jubiló hace una década. Ambas hermanas, y también Tere, que ocasionalmente ayudaba en el negocio, hicieron de Peluquería Nica un establecimiento muy familiar y Nieves Paez señala que están muy agradecidas por la buena acogida que tuvieron. Así, esta peluquera viguesa indica que “siempre tuvimos trabajo, nuestras clientas venían a menudo y traían también a sus maridos y a sus hijos, aunque siempre trabajamos más señora que caballero. Al ser de toda la vida, el ambiente que se creaba era muy familiar; por poner un ejemplo, cuando cumplimos los 50 años hicimos aquí una fiesta, pusimos música, bailamos, reímos y nos divertimos juntas. Esas son las ventajas de las peluquerías pequeñas”. Lo mejor para mí eran las charlas con las clientas, éramos como una familia Tras 54 años en la profesión, Nieves Paez ha vivido muchas revoluciones en el sector, empezando por la del secador de mano. Esta viguesa recuerda que, al principio, cuando ella empezaba a practicar, “hacíamos muchas permanentes y con muchos tubos, porque era lo que se llevaba, pero después ya llegó el secador de mano, las tenacillas y las planchas, y fue cambiando todo”. Las nuevas tendencias en los peinados y la introducción de nuevos utensilios en el mercado marcaron un antes y un después en los centros de peluquería como el de Nieves, y es que, aunque vieron facilitado el trabajo, esta vecina de Teis también reconoce que “mucha gente los compraba para tener en casa y dejaba de ir a las peluquerías, así que muchas fueron en decadencia”. La pandemia del COVID fue uno de los grandes “desastres” a los que esta peluquera viguesa tuvo que hacer frente y señala que, “de repente, algo que era prioritario para muchas personas, dejó de serlo. El volumen de trabajo cayó mucho”, analiza. El sábado será el último día que Nieves coja las tijeras y el secador para arreglar a las que la han acompañado en su trayectoria desde que tan solo era una niña y afirma que, de todo este tiempo, “lo mejor para mí eran las charlas con las clientas, éramos como una familia”.