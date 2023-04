La Fiscalía pide penas que suman 2 años y tres meses de prisión para un agente de Policía Local de Vigo por vulnerar una orden de alejamiento de una joven, que lo denunció por una supuesta agresión sexual, y se sentará en el banquillo de los acusados este miércoles a las 10:30 horas, en el juzgado de lo Penal 3 de la ciudad olívica, para un juicio rápido.

El Ministerio Fiscal pide para él nueve meses de cárcel por las amenazas; un año y medio por el delito de obstrucción a la justicia; y 18 meses de multa por el quebrantamiento.

Según se recoge en el escrito de acusación pública, este hombre fue denunciado en noviembre del año pasado por una joven vecina suya y, en el marco de ese procedimiento, en el que está investigado como supuesto autor de un delito de agresión sexual, el juzgado le impuso como medida cautelar una orden de alejamiento de la denunciante.

No obstante y a pesar de ser conocedor de esa medida de alejamiento, en febrero de este año se acercó en su coche a pocos metros de la chica, en la Travesía de Cantabria, y se dirigió a ella gesticulando, simulando que le apuntaba y disparaba con una pistola.

Por ello fue detenido por supuestas amenazas y por quebrantar la orden de alejamiento, y puesto en libertad provisional.

La Fiscal sostiene que el acusado hizo esto para amedrentar a la joven y "en venganza" por la denuncia contra él, para tratar de que la chica modificase su intervención en el procedimiento por supuesta agresión sexual.

Por estos hechos, entiende que el policía (al que se le ha retirado el arma y ha sido trasladado a servicios sin contacto con el público) ha incurrido en los delitos de quebrantamiento de medida cautelar, obstrucción a la justicia y amenazas. Así, pide que sea condenado a penas que suman 27 meses de prisión y al pago de multas que suman más de 8.000 euros.

Con motivo de la celebración de este juicio rápido, Feminismo Unitario de Vigo ha convocado una concentración a las 10:15 horas del miércoles en la plaza de la Ciudad de la Justicia para reclamar "medidas contundentes" contra el acusado.

Violada y drogada

Según la declaración de la víctima y su madre, los hechos se remontan al mes de noviembre. La joven, de 18 años y el agente son vecinos y conocidos por ambas familias. Tal y como precisó la joven, el hombre se ofreció una noche a recogerla cuando se encontraba en un local de ocio para llevarla a su casa a lo que la chica accedió.

Aseguró que, tras ser drogada, se despertó en medio de un monte con el hombre con los pantalones bajados. “Me violó y me mandó varios mensajes para decirme que no se me ocurriera contar nada”, cuenta la chica, que debido a las lesiones producidas tuvo que ir al hospital.

“Yo tenía miedo y no quería denunciar, pero en el hospital iniciaron el protocolo por violación y avisaron al juzgado”, cuenta. “Mi hija desde entonces ya no sale sola, siempre tienen miedo; me la está matando en vida”, sentencia su madre.