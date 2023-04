Detenidos cinco okupas al tratar de cambiar el cierre de una casa

El Juzgado de Instrucción 8 de Vigo en funciones de guardia, dejó en libertad a los cinco okupas que este pasado fin de semana intentaron, presuntamente, establecerse en una vivienda supuestamente abandonada del entorno de Alcabre, unos metros más abajo de Villa Solita. Tal y como explicaron fuentes próximas al caso, los cinco arrestados trataban de cambiar la cerradura del inmueble cuando fueron detectados por un vecino, que alertó a la Policía. Así lo advertía otra vecina ayer de la casa afectada, sobre la presencia policial que se desplegó en la jornada previa en las inmediaciones del barrio de Alcabre.

Los cinco detenidos pasaron ayer a disposición judicial, donde varios de ellos se acogieron a su derecho a no declarar mientras otros reconocieron los mismos. Si bien no es un caso aislado, sí es peculiar que los okupas fueran advertidos in fraganti en lugar de requeridos de forma previa. Concretamente, en los últimos meses, varias viviendas de la ciudad han sido escenario de estas okupaciones. Esta pasada semana, la propietaria de una casa de Avenida del Aeropuerto sentó en el banquillo a dos mujeres identificadas por la Policía como las okupas de dicho inmueble, que desde hace casi un año está en posesión de personas sin autorización para residir allí y que han llegado a instalar una alarma antirrobo.

En Teis, a finales de año, una jueza dictó una orden preventiva de desalojo tras la okupación durante tres meses de la vivienda que dos hermanos del barrio heredaron de su madre fallecida, llevándose tuberías de cobre de la cocina y del calentador así como destrozando parte del interior de la vivienda.

También en Cabral, un okupa accedió a una vivienda pese a que su dueño se encontraba tapiando el muro exterior de la misma.

La investigación de este último delito ocurrido en Alcabre derivará o bien en un delito de usurpación o de allanamiento de morada –dependiendo de lo que se dirima de los hechos. La diferencia radica en las penas: el primero no deja de ser un delito leve castigado con penas de multa mientras el segundo lleva acarreadas penas de prisión, de ahí que los detenidos defendieran que llevaban varios días residiendo en la vivienda al encontrarse esta en situación de abandono, lo que podría suponer un delito de usurpación.

Pese a esto, un reciente fallo de la Audiencia de Vigo refrendaba que el mal estado de una vivienda no justifica su okupación.