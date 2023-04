Tras la publicación el viernes pasado de la lista de las más de 20.000 familias a las que el Concello de Vigo ha concedido la ayuda para costear los libros de texto de alumnos de Enseñanza Obligatoria y cuyos 205 euros comenzarán a abonarse esta misma semana, según avanzó el alcalde Abel Caballero, el Concello ha publicado ahora también el listado de solicitudes que no han podido ser aprobadas acompañado de los errores que las familias deben subsanar para poder ser beneficiarias.

En el citado listado aparecen en torno a 1.900 solicitudes junto con los trámites que cada solicitane debe subsanar en el plazo de 10 días para poder obtener la ayuda de 205 euros.

Algunos de los errores se deben a falta de documentación aportada como puede ser el justificante el libro de familia, justificante de empadronamiento, escolarización o cuénta corriente, entre otros. También se recogen casos en los que, literalmente, se informa que el solicitante "Non ten alumno que cumpra os requisitos".

Listado completo

El listado completo ha sido publicao en la página web del Concello de Vigo (puedes consultarlo sobre estas líneas o en este enlace). Según se informa en el citado documento, se requiere "aos/ás solicitantes que se relacionan para que no prazo de 10 días hábiles, a contar dende a publicación deste acordo, emenden a súa solicitude ou completen a documentación preceptiva, coa advertencia de que de non facelo así, se lle terá por desistido da súa petición, logo da resolución que deberá ser ditada nos termos do artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas".

Las ayudas comienzan a pagarse esta semana

El Concello de Vigo finalizó la semana pasadas la tramitación de las más de 22.732 solicitudes recibidas para la beca de 205 euros destinada al pago de los libros de texto. Después de "un trabajo muy laborioso" que incluso obligó a la contratación de una empresa externa, el gobierno municipal dio por concluida esta fase y el viernes aprobó el pago 4.287.575 euros de esta medida. Esta misma semana comenzarán a abonarse estas primeros ayudas, que son la gran mayoría de las solicitadas (20.915).