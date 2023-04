A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, xunto co candidato á Alcaldía de Vigo da agrupación nacionalista, Xabier P. Igrexas, asistiu a un encontro con varios representantes do sector editorial galego para analizar a situación dunha industria que “non conta co apoio do Goberno do PP”, malia ser estratéxica na creación de emprego e na difusión da lingua e da cultura galega, tal e como afirmaron.

Na xuntanza, Xabier P. Igrexas sinalou a importancia de potenciar a creación literaria e editorial na cidade olívica para “converter a Vigo, que fomos o berce do rexurdimento das letras galegas, na grande cidade do libro”. Neste senso, o voceiro do BNG municipal anunciou que de cara ás próximas eleccións municipais contemplará no seu programa a posta en marcha dunha Semana da Literatura en Vigo, o impulso á Feira do libro e a inclusión dun certame literario municipal, así como un Fórum Editorial con perspectiva internacional e que aposte por unha proxección e una maior relación coa lusofonía. Así mesmo, no encontro, o BNG propuxo duplicar o investimento para ofrecer suficiente apoio ao sector editorial, así como un Pacto Social pola Lectura que artelle un programa transversal de fomento da lectura. Ademais, a agrupación nacionalista considera fundamental a elaboración dun plan de impulso económico para o sector libreiro que lle outorgue relevancia social.