La Feria del Libro de O Rosal apuesta por la segunda mano en su regreso

La Feria del Libro regresa renovada a O Rosal tras tres años sin poder celebrarse por la pandemia. Será un evento que se celebrará durante todo el domingo 23 de abril en la Praza do Calvario, en el que literatura y ocio irán de la mano a través de un completo programa de actividades, entre las que se encuentran un mercado del libro de segunda mano, espectáculos infantiles, actuaciones musicales o una exposición de recomendaciones lectoras.

El mercado del libro de segunda mano dará el pistoletazo de salida de la jornada a mediodía con la apertura de puestos que estarán regentados por siete asociaciones rosaleiras: Agrupación Musical do Rosal, Asociación Ghorghalado, Asociación de Maiores, San Xerome Emiliani, Anpa del CRA María Zambrano, Ecos do Folón y Conrazones. Todas ellas llevarán un amplio catálogo de títulos recogidos de los fondos de las propias asociaciones o a través de sus socios y socias para llegar al público. “El objetivo es que los libros no queden guardados en una estantería, sino que tengan una segunda vida y que sean accesibles para todas las personas”, destaca la alcaldesa, Ánxela Fernández.

Junto con estos stands, durante toda la jornada también habrá puestos de la floristería Augaluz para dar presencia a las flores y plantas y “promover que rosaleiros y rosaleiras celebremos el Día del Libro regalándonos los unos a los otros con libros y flores”.

El programa de actividades comenzará por la mañana, a las 13 horas, con “Narraciones imprevistas. Literatura repentina”, de Santi Prego y Jorge Argos, un espectáculo para toda la familia con historias improvisadas.

Ya por la tarde, a las 18 horas, será el turno de @s Jaloch@s y su “Ritmando”, un espectáculo musical en el que los niños y niñas jugarán con la música y la palabra a través de un concierto participativo en el que los juegos basados en el ritmo, la percusión corporal, el baile, la escritura creativa y la lengua de signos serán los protagonistas. La jornada rematará a las 19.30 horas con el concierto del cantautor Luis Pastor, un referente en la música de autor española de los años 70.

Asimismo, el programa de actividades se completará con la exposición de recomendaciones lectoras del alumnado del CRA María Zambrano, una muestra en la que el público podrá gozar de los podcasts creados por los propios niños y niñas a través de un código QR.

En cado de lluvia, los puestos de segunda mano y las actuaciones infantiles se trasladarán a los bajos del Concello, mientras que la actuación de Luis Pastor tendrá lugar en el auditorio municipal.