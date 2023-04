Casi 3.000 vigueses recurren al pluriempleo para afrontar el encarecimiento de la vida

No es una realidad nueva para ella y tampoco le coge por sorpresa que cada vez haya más gente que se vea abocada a recurrir al trabajo múltiple para llegar a fin de mes. Desde hace casi 40 años, A.D. acude a diario al centro de Vigo para desempeñar sus tareas como empleada del hogar en varios pisos de la ciudad y si bien al principio tan solo se ocupaba de la limpieza y el acondicionamiento de una vivienda, con el paso de los años y las diversas crisis económicas, no le ha quedado otro remedio que sumar más domicilios para afrontar los gastos mensuales de su economía doméstica. Esta mujer, que ya supera los 60 años de edad, cuenta que “hubo un momento en el que incluso llegué a tener tres trabajos porque los ingresos no daban, mi hija mayor empezaba la Universidad y tenía otro que era adolescente, así que, como no necesitaban tanta atención, también pude dedicarme a varias casas. De una me ocupaba por las mañanas y las otras dos las repartía por las tardes en días alternos entre semana”, relata.

Ante la precarización en el mercado laboral y unos sueldos justos, así como la crisis energética y el sobrecoste de los productos básicos, a día de hoy, esta trabajadora doméstica indica que continúa compatibilizando varios empleos para afrontar el encarecimiento de la vida y señala que "ahora trabajo por horas". La realidad de A. D. no es ajena a la de una parte de los residentes en la ciudad, y es que alrededor de 3.000 vigueses se ven obligados a recurrir a la pluriactividad para sortear la crisis. Lo reflejan así los datos compilados en la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la que se revela que al cierre de 2022 el volumen de población pluriempleada suponía un 2,55%. Teniendo en cuenta que el último balance del Instituto Galego de Estatística sitúa el volumen de afiliaciones a la Seguridad Social en Vigo en 112.570 personas, se puede estimar que el municipio vigués cuenta en la actualidad con 2.870 trabajadores con varios empleos. No es por ahorrar o ganar un extra, sino que es por pura supervivencia Este es precisamente el caso de Ana, una viguesa que desde hace un año compatibiliza la hostelería con su trabajo en un centro de atención telefónica y el motivo "no es por ahorrar o ganar un extra, sino que es por pura supervivencia, para pagar el alquiler y los gastos más básicos". La semana para Ana da comienzo en el call center, en donde trabaja a jornada completa, y a partir del miércoles reconoce que se le empieza a "hacer cuesta arriba" al tener que conjugar ese empleo con su actividad en el otro sector: "Los lunes y los martes los llevo bien, pero luego salgo a las siete u ocho de la tarde y entro en hostelería hasta las doce de la noche o una de la mañana, dependiendo de la gente que haya. Los viernes llego muchas veces al call center habiendo dormido solo cinco o seis horas, salgo y vuelvo al local de hostelería, en donde tengo suerte porque la jefa me facilita mucho las cosas". Ana tiene que hacer frente sola a un alquiler y con "salarios irrisorios" y los sobrecostes de la energía y los alimentos, afirma que "se nota más". Esta viguesa apunta que ser pluriempleada "es duro, porque no descansas y casi no tienes vida social" y a la hora de valorar otras opciones como compartir piso, "con 40 años ni me lo planteo, así que no queda otra", comenta. En su entorno no es la única que recurre al trabajo múltiple y dice que "cada vez veo que más gente, de mediana edad, pero también joven, tiene que echar mano de varios porque no pueden asumir los gastos, ".