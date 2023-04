Reigosa anuncia un acuerdo con Diputación y Sergas para crear la Facultad de Enfermería

La Universidad de Vigo ha alcanzado un acuerdo con el Sergas y la Diputación de Pontevedra para integrar las tres escuelas de Enfermería en una única facultad que arrancará su actividad en el curso 2024/25. El rector Manuel Reigosa anunció ayer al Claustro que la incorporación de los tres centros adscritos empezará con los alumnos de 1º, ampliándose “año tras año”, y que existe la “posibilidad” de que también se sume el de Povisa. “Será muy positivo para los alumnos y aspiramos a mejorar la calidad del título”, destacó en su intervención antes de que fuese aprobado por asentimiento el informe preceptivo para su creación.

La UVigo cuenta actualmente con cuatro escuelas adscritas. La de Povisa tiene carácter privado y las tres públicas pertenecen al Sergas –Vigo (Meixoeiro) y Ourense– y a la Diputación –Pontevedra–. Su integración en una misma facultad es una vieja aspiración de la institución académica. Reigosa la incluyó en sus prioridades desde el inicio de su primer mandato en 2018, pero su antecesor Salustiano Mato ya había iniciado las gestiones en este sentido.

Según avanzó ayer el rector, la Universidad firmará un acuerdo con la Xunta para que los alumnos de la nueva facultad reciban la misma aportación económica que los matriculados en los demás centros propios, aunque esta cantidad no saldrá del actual Plan de Financiación 2022/26.

La nueva facultad ya tiene un decano-comisario, el profesor de la Escuela de Fisioterapia Rafael Durán, cuyo nombramiento fue aprobado el pasado enero para pilotar todo el proceso de integración. Enfermería será un título único con una estructura integrada por un decano, dos vicedecanos en las sedes restantes y un secretario.

La UVigo reforzará además el grado con un máster y un doctorado únicos en Galicia para formar a investigadores y docentes especializados en este ámbito de las ciencias de la salud. El plan de estudios del máster ya fue aprobado en Consello de Goberno el pasado enero para poder implantarlo también en el curso 2024/25.

Remodelación del equipo de gobierno

Además, Reigosa informó a los claustrales de una remodelación en el equipo de gobierno para afrontar las exigencias de la LOSU. Patricia Valcárcel se convierte en vicerrectora de Profesorado y Organización Académica, mientras que Alfonso Lago mantiene las competencias de Titulaciones e Innovación Docente. Y para que este desdoblamiento no conlleve aumentar el número de vicerrectorados, desaparece el de Relaciones con la Empresa, cuyo titular era José María Martín Moreno.

La sesión del Claustro se dilató durante más de cinco horas, hasta pasadas las tres de la tarde, para poder dar cabida todos los puntos incluidos en el orden del día. Entre ellos, también figuraba la transformación de la Escuela Abierta de Formación Permanente en el Centro de Posgrado y Formación Permanente, así como la creación de una comisión para adaptar los actuales Estatutos de la UVigo a la LOSU.

Durante la sesión también se autorizó por asentimiento el informe preceptivo para la creación del Instituto de Investigación y Género, el tercero de la UVigo.

La vicerrectora Belén Rubio destacó que sus promotores ya cuentan con una trayectoria “relevante” dentro y fuera de nuestro país –el 78% de los fondos captados en los últimos diez años proceden de convocatorias internacionales– y recordó que la institución ha sido “pionera” en muchas acciones de igualdad.

Nuevo presidente del Consello de Estudiantes

Por otra parte, Miguel Fernández Simoes, alumno de Ingeniería Industrial y único candidato, fue elegido nuevo presidente del Consello de Estudantes. Abogó por una “representación activa y eficaz” y dijo afrontar esta responsabilidad con “toda la ilusión posible”.

Entre los temas abordados en el turno de preguntas se planteó la necesidad del voto telemático, una posibilidad que rechaza algún centro, según desveló Reigosa, la situación precaria del personal técnico y de gestión del I+D, y las ofensas vertidas de nuevo a través de las listas de correo contra el movimiento feminista, la Unidad de Igualdad y las trabajadoras de la UVigo por el mismo empleado al que ya se le ha abierto un segundo expediente.También hubo críticas a la gestión y la escasa negociación con el PAS de la gerente que fueron contestadas por la propia interpelada.

Más expedientes abiertos por la Valedora

Los expedientes tramitados por la Valedora en 2022 aumentaron desde los 29 del año anterior a 40. Un incremento que, según Esther Pillado, tiene una “lectura positiva”. “Nos llegan situaciones que llevaban años produciéndose, pero ahora hay una mayor confianza en el funcionamiento del sistema y en que podemos dar una respuesta”, destacó. En este sentido, se refirió a la “valentía” de un estudiante que denunció a un profesor por su comportamiento durante años y aplaudió la labor de las delegaciones de alumnos: “Todo esto unido hace que se denuncien situaciones que antes no llegaban por temor o desconfianza”. Como en años anteriores, la mayoría de expedientes (65%) involucran a estudiantes, principalmente, por la evaluación por compensación, el Trabajo Fin de Máster y la revisión de exámenes.

Los requisitos de la evaluación por compensación automática constituyeron precisamente uno de los puntos en los que la comisión que elaboró el nuevo reglamento de evaluación no llegó a un consenso. Y por eso los claustrales tuvieron que votar ayer sobre este aspecto y el referente al peso de las pruebas de evaluación continua antes de aprobar por mayoría el texto íntegro.

En el primer caso, la norma aprobada establece que ninguna prueba podrá suponer más del 40% de la nota final. Los profesores Ángel Pérez y Coral del Río defendieron incrementarlo hasta el 50% para garantizar que se adquieren los conocimientos y “contrarrestar la problemática” de que los trabajos se hagan con ChatGPT. Pero los representantes estudiantiles fueron muy vehementes. “Yo me he encontrado tener que jugarte el 99% en una sola prueba. Eso es una atrocidad”, dijo una representante. En cuanto a la compensación, también se impuso la opción preferida por los estudiantes. Los decanos de Industriales y Telecomunicaciones se mostraron partidarios de que fuese más restrictiva –cumplir los dos supuestos y no solo uno– . Y un delegado de Informática apuntó que permitirá combatir las “asignaturas aduana”, donde los alumnos permanecen “bloqueados” durante años.