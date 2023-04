El aeropuerto de Vigo cerró el lunes con un importante susto. De hecho, la terminal tuvo que cerrarse al tráfico aéreo durante varias horas y al menos dos aviones no pudieron despegar. Uno de ellos, el del R. C. D. Mallorca, cuya plantilla debía haber salido de Peinador hacia Baleares ayer por la noche tras el partido contra el Celta. El equipo tuvo finalmente que hacer noche en la ciudad olívica.

Al filo de las 23.00 horas, cuando ya no había vuelos regulares programados en el aeropuerto, una avioneta que estaba realizando un servicio de transporte de órganos y que procedía de Madrid tuvo serios problemas al tomar tierra en Peinador.

Según fuentes de toda solvencia, la nave, de la compañía Initium Aviation, sufrió el reventón de una de sus ruedas nada más tocar pista y tras entrar por la cabecera Sur, la más próxima a O Porriño.

Pericia del piloto

La pericia del piloto permitió que el incidente quedara en un susto. Según ha podido saber este periódico, la tripulación logró que la nave no se saliera de la pista de aterrizaje, pero acabó quedando cruzada en la misma en las cercanías de la cabecera Norte. Se trata esta última de la zona que se reparará de urgencia este año tras los baches registrados en 2023 y finales de 2021 y que obligaron a cerrar el aeropuerto al tráfico aéreo.

Tras el susto, el aeropuerto se tuvo que cerrar al tráfico aéreo para poder retirar la avioneta Cessna 550 que quedó bloqueando la pista. Para ello fue necesario emplear una grúa. También se tuvo que movilizar a los bomberos del aeropuerto.

La terminal estuvo clausurada aproximádamente desde las once de la noche hasta las dos de la madrugada. En esa franja horaria no había vuelos regulares previstos, pero sí debía haber salido el del R. C. D. Mallorca, cuya plantilla tuvo que quedarse finalmente a dormir en Vigo.

También se tuvo que cancelar el despegue de la propia avioneta de transporte de órganos que tuvo el problema y que tenía previsto salir ayer a la noche hacia Zaragoza. Hoy continúa en Peinador, donde se le están realizando las reparaciones necesarias en el tren de aterrizaje dañado.