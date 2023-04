Renovación total en el PP para el 28-M con una lista sin experiencia en la política local

A falta de apenas mes y medio para las elecciones municipales, ya se conoce el grueso de la lista electoral con la que concurrirá el Partido Popular de Vigo. La formación ha sido la última en anunciar oficialmente los nombres de su candidatura, en este caso los once primeros de ese equipo encabezado por Marta Fernández-Tapias, que será la que competirá por la Alcaldía contra Abel Caballero. Lo que más llama la atención es la renovación total y una ruptura con el pasado: ninguno de los nombres que presenta tiene experiencia alguna en política local. Es más, todos ellos vienen de la Xunta o de diferentes ámbitos de la sociedad civil. “Combinamos talento, prestigio y renovación que avala nuestro compromiso de devolver el protagonismo de la ciudad a los 300.000 vigueses”, explicó Tapias.

Tras Irene Garrido, ex secretaria de Estado de economía en el gobierno de Mariano Rajoy, que va en el número dos de la lista, como ya se había anunciado días atrás, en tercera posición de la candidatura popular irá Luisa Sánchez, la que fue directora financiera del hospital Povisa hasta hace escasas semanas, cuando dejó el cargo en un movimiento que causó sorpresa entre sus compañeros. Ahora se desvela el motivo: se presenta a las elecciones con el Partido Popular.

Este fichaje se muestra en la línea de “gestión” que pedía Tapias para Vigo, en la que también destaca la empresaria y expresidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, Patricia García, o miembros de la Xunta como el director xeral de Persoas con Discapacidade, Fernando Abeijón, que va como número cuatro, Ángeles Rouco, funcionaria de servicios sociales, en el puesto 9, o Daniel Benavides, jefe de servicio provincial de Deportes.

Pero más allá de este tipo de perfiles profesionales de la política autonómica o del ámbito empresarial, la candidata del PP ha tirado de perfiles de la sociedad civil. Destaca especialmente Alberto Besada, empleado de Vitrasa, plantilla que lleva tiempo en conflicto con el Concello, al que reclaman que intermedie con la concesionaria para que mejore sus condiciones. El urólogo José María Regojo y Borja Fontán, vinculado al mundo de la creación y de la moda y director creativo de la firma ByBluelion, completan los primeros once puestos de la lista electoral, junto al ya anunciado periodista vigués Miguel Martín.

“Somos el partido que más ilusión transmite”, asegura la candidata

“Son distintos perfiles, reconocidos en sus respectivos ámbitos, con formación, preparación y solvencia, que son el reflejo de un Vigo plural, líder, que exige más gestión y menos ocurrencias, y de un Vigo que tiene que volver a conquistar su futuro”, incidió Tapias. “Basta con mirar su currículum para saber que es un equipo de prestigio; basta con ver su trayectoria para reconocer en ellos la capacidad; y basta esta imagen de conjunto para confirmar que el PP es el partido que más atrae, que más interesa y que más ilusión transmite de todos cuantos se presentan en la ciudad”, concluyó.

Llama la atención, no obstante, que en estos primeros once puestos de la lista no se encuentren ninguno de los actuales concejales del grupo municipal del PP de Vigo. Ni su portavoz, Alfonso Marnotes, ni Teresa Egerique, ni Patricia López, ni Carlota Bartolomé cuentan para las próximas elecciones municipales. Y si finalmente se incluyen alguno de estos nombres, será en puestos rezagados de la candidatura, por lo que todo apunta a que no repetirán como ediles en la corporación (hay que recordar que ahora el PP solo tiene cuatro). Era precisamente una de las grandes incógnitas que había para las próximas elecciones municipales, qué sucedería con el actual grupo municipal del PP, y especialmente con su portavoz, Marnotes. Y todo apunta a que tienen los días contados. Teresa Egerique es además una concejala histórica del Partido Popular local y una figura con mucha ascendencia dentro de la formación, por lo que habrá que ver qué sucede con ella.

Ahora toca comprobar si los populares aplicarán esta política de renovación en sus listas de cara a las siguientes elecciones, como las generales que se celebrarán a finales de año, o las autonómicas de 2024. Hay que recordar que Javier Guerra –rival de Tapias en las primarias del PP– es senador por Vigo y Diego Gago, diputado por la ciudad en el Congreso.