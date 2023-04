Los pioneros vigueses del Bachillerato General

Terminar la ESO sin una idea clara de hacia dónde enfocar el futuro académico es común a buena parte del alumnado. Escoger un ciclo de Formación Profesional o decantarse por una carrera universitaria son las dos opciones más validadas y, tanto para optar por un título superior como entrar a cursar una carrera, se hace necesario el Bachillerato. Aquí entra la segunda duda: ¿qué modalidad estudiar? Hasta el año pasado, los estudiantes se podían decantar por Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias o Arte. Con la entrada de la nueva ley educativa –la Lomloe–, los jóvenes tienen la opción del General, una modalidad más flexible y global que se aleja de la rigidez que supone apostarlo todo a la especificación de cada rama.

Solo 15 estudiantes

Pese a las facilidades que a priori definen este bachillerato, fueron muy pocos los estudiantes en Vigo que se han decantado por esta modalidad, concretamente 15 según los datos de la Consellería de Educación: diez en el IES San Tomé y cinco en el IES Beade.

La escasa elección contrasta con la valoración que actualmente hacen de la misma estos pioneros, que la avalan y recomiendan. Andrés, Miguel, Samuel y Alejandro son cuatro de los cinco alumnos que cursan esta rama en el instituto de Beade.

Su indecisión acerca de qué estudiar motivó su matricula y ahora, reconocen estar completamente convencidos y satisfechos con su elección. “Lo mejor es el margen que te da; porque luego te puedes enfocar en lo que prefieras y ramificas, no es tan concreto ni va enfocado en una sola dirección. Cuando no lo tienes claro, meterte en un FP o en un Bachillerato más específico te puede luego perjudicar”, señala uno de los jóvenes.

Mayores opciones

Su opinión coincide con la del resto de compañeros. “En mi caso me lo recomendaron mis padres porque yo estaba en la ESO y no me iba muy bien el curso y no tenía muy claro estudiar después. Te permite escoger muchos tipos de asignaturas, librarte de las Ciencias, escoger Historia, no tener Matemáticas en 2º año... y era algo nuevo que probar, así que fue lo que me motivó. La mayor opcionalidad fue clave”, apunta el estudiante.

Más asequible

Uno de los pluses con los que contaba este Bachillerato General era su mayor asequibilidad o facilidad a la hora de sacarlo adelante, máxima en la que coinciden los jóvenes. “El nivel es el que esperábamos, hasta realmente pensaba que sería un poco más complicado, estoy contento con el nivel de exigencia que hay pero también hay que contar que nosotros no estamos solos en todas las materias, solo en las comunes. Algunos vamos a Biología y otros a Historia”, cuentan, mientras reconocen que por ejemplo, “en Matemáticas en la modalidad de Ciencias Sociales los compañeros sufren para aprobar y nosotros pasamos del 7”.

Individualizado

En lo que también coinciden es en asegurar que volverían a escoger esta modalidad si tuvieran que matricularse de nuevo. “Volveríamos a escoger este Bachillerato, seguro. Lo recomendaríamos, siempre que no tengan claro qué hacer”, explican los cuatro. Y es que al ser pocos alumnos, las clases se vuelven mucho más individualizadas. “Ser pocos nos ha beneficiado. Las clases son más individualizadas y personalizadas”, concluyen. Por el momento, según ha explicado la Consellería de Educación, ningún otro instituto ha solicitado impartir esta modalidad para el próximo curso.