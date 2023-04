Vigo estrena ciclo de conciertos internacionales este jueves y lo hace con un fichaje de lujo. La banda de culto americana MARAH abre este jueves 20 en la sala Masterclub los Underfest Bites, asociados al Underfest SON Estrella Galicia 2023 que tendrá lugar entre el 15 y el 16 de septiembre en varios escenarios de la ciudad.

Si el "boss" Bruce Springsteen, que algo sabe de esto, los reivindicó como la mejor formación de rock del momento nos podemos hacer una idea de lo que suponen los conciertos de este sexteto liderado por los hermanos Bielanko. El mítico grupo americano inicia en Vigo una extensa gira de reunión después de varios años de parón que les llevará por las principales salas del país, para alegría de todos los amantes del rock de raíces.

Los hermanos Dave y Serge Bielanko forman Marah en Philadelphia allá por 1993 y años más tarde publican "Let's Cut The Crap & Hook Up Later On Tonight", un álbum repleto de grandes canciones bañadas en fuego, sudor y alcohol. Steve Earle se obsesiona con ellos, los ficha para su sello, y acto seguido graban "Kids In Philly", su primera obra maestra. Son inclasificables, un grupo de puro rock con toques roots pero con la energía de una banda de Punk. Su fama de gran grupo de directo corre de boca en boca, sus fans matarían por ellos.

El mismísimo Bruce Springsteen los reconoce en las primeras filas de uno de sus conciertos y les invita a compartir escenario semanas después en el Giant Stadium de New Jersey frente a 55.000 personas. Y su vida sigue, dejándose la piel en cada show.

The Jayhawks se los llevan de gira, Steve Earle sigue apostando por ellos y por primera vez les ofrecen algo de dinero y un productor, Owen Morris, famoso por su trabajo con Oasis. Con "20.000 Streets Under The Sky" llega su segunda obra maestra, un disco con tanta vida y matices, que podrías escuchar a diario el resto de tus días y nunca dejaría de asombrarte.

Aunque Marah suenan a Marah, si hubiera que buscar alguna referencia externa para situar sus mejores canciones, sería una imaginaria línea que uniría a los Stones, Faces, Bob Dylan y Paul Westerberg.

En verano de 2015 los miembros originales de la banda que abandonaron el grupo en 2008 se reencuentran y deciden volver a hacer conciertos juntos aprovechando la reedición especial del disco "Kids in Philly" por su 15 aniversario. Mucha gente en España espera este regreso al completo desde su última aparición en diciembre de 2007, con las salas a rebosar de gente y con un directo que era ya casi insuperable. Una de las grandes fieras del rock'n'roll ha resucitado...

Ahora Dave Bielanko reúne Marah de nuevo, pero sin su hermano Serge, que ha decidido dedicarse por completo a la escritura y abandonar las giras y la música. Aún así, se trata de una fusión 'Dream Team' de los mejores componentes de Marah: Los veteranos Dave Petersen (batería) y Adam Garbinski (bajo/ guitarra), miembros de la mejor versión de la banda entre 2004 y 2008 comparten escenario con el mítico

Slo-Mo Brenner (slide guitar/bajo), quien grabó discazos como 'Kids in Philly' y si no es suficiente, para terminar el equipo, un chico de tan solo 18 años que dará mucho que hablar, Gus Tritsch (violín/guitarra).

La sala Masterclub (Urzáiz,1) también acogerá a Jesse Malin el viernes 26 de mayo, mientras que la Sala Radar Estudios (Iglesias Responda, 30) recibidá a Miranda & The Beat el 4 de junio.

Sexta edición del Underfest

La edición de este año del festival tendrá lugar el 15 y 16 Septiembre 2023. Un año más. y ya van 6, Underfest se convierte en una cita de referencia en el otño musical gallego. El festival mantiene su apuesta por ofrecer un formato especial y cuidado, llenando los principales escenarios de Vigo con una oferta musical variada de artistas de referencia nacionales y sobre todo internacionales.

Underfest SON Estrella Galicia acaba de ser nominado en 4 categorías de los Iberian Festival Awards, que premian los mejores festivales que se llevan a cabo en España y Portugal, y lo consolidan como el festival de música más importante que se realiza en Vigo.

Los abonos generales para el festival una vez más se han agotado a las pocas horas de ponerse a la venta, sin conocerse ningún artista del cartel, muestra de la confianza del público en las propuestas que ofrece el festival. Está previsto que más adelante se activen entradas de día y en algún caso, entradas individuales para los conciertos en los que el aforo lo permita.

Gracias al apoyo de Xunta de Galicia, Xacobeo, Concello de Vigo y Estrella Galicia, Underfest mantiene su esfuerzo un año más por asentar en Vigo el festival que la ciudad merece, apoyando a las salas de conciertos que ofrecen música en directo durante todo el año y poniendo en valor los principales escenarios de la ciudad.