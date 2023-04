Prácticamente todos los procedimientos han sufrido en mayor o menos medida una afectación por parte de la huelga de letrados judiciales que se prolongó durante casi dos meses. Una vez desconvocada ésta hace dos semanas, cada órgano ha recuperado poco a poco su ritmo de trabajo normal y con él los trámites habituales. Casi todos menos uno: las subastas telemáticas.

Bienes inmuebles

En el portal de subastas electrónicas de la Agencia Estatal - BOE solo hay activas tres pujas impulsadas por los juzgados de Vigo, dos concretamente por la misma sala civil. Se trata de tres expedientes relativos a la subasta de un piso, una vivienda y una plaza de garaje; bienes inmuebles cuyas cuantías totales no rebasan los 250.000 euros.

La primera de estas subastas se trata de un pido en avenida de Florida cuyo valor según figura en el edicto es de 128.107 euros. Por el momento, su cierre está previsto para el día 4 de mayo, todavía no ha recibido puja alguna.

En cuanto a la vivienda, se corresponde con una casa de planta baja en calle Devesa, en Teis. La propiedad ha sido tasada en 95.400 euros y tampoco cuenta con pujas por el momento; en su caso el cierre de a subasta está señalado para el 26 de este mes de abril.

Por último, la plaza de garaje a subasta está ubicada en el nº1 de la calle Clara Campoamor y está valorada en 18.061 euros. Además de no contar con pujas, coinciden ambos procedimientos en que se trata de subastas judiciales en vía de apremio, esto es instado por el juzgado para que el propietario salde una deuda económica con sus acreedores.

Consecuencia de la huelga

El paro ha provocado que en muchos juzgados estos expedientes estuvieran paralizados, bien porque las pujas no se pueden celebrar debido a que no se ha cursado la autorización o bien porque, ya publicitadas y desarrolladas en el portal telemático durante los 20 días naturales establecidos para ello, la ausencia de los letrados impide materializar la adjudicación, lo que supone además que estén retenidas “sine die” las fianzas del 5% que los postores deben depositar para participar. Si embargo, una vez levantado este periodo de huelga, no se han reactivado al ritmo de último año o trimestre.

Balance del 2022

Los juzgados de Vigo y su área sacaron a puja 217 bienes el pasado año, de los que más de la mitad eran pisos o chalés unifamiliares, algunas con un valor astronómico, como el casi millón de euros en los que fueron tasados un chalé con porche ubicado en la ciudad olívica y otro construido en Panxón (Nigrán). Frente a este claro predominio de las viviendas, los locales comerciales solo representaron el 11% del total y además no levantaron demasiado interés, ya que muchas de estas subastas se cerraron sin haber recibido ni una sola oferta.

Por la contra, las viviendas, en lo general, sí despiertan interés, al igual que las subastas de las plazas de garaje, que, dada la alta demanda que hay por las mismas, raramente quedan desiertas.