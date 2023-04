Nuevos escenarios y nuevas disciplinas. O lo que es lo mismo, Porta do Sol y las batallas de gallos freestyle. La edición XXIII de O Marisquiño ya empieza a calentar motores y aunque no será hasta mayo cuando se abran las inscripciones para los participantes, uno de los que ya ha confirmado presencia es referente gallego en esta especialidad, que llega este año de la mano de Gallos del Norte. Se trata del rapero Yago Fernández, quien acaba de ascender a la liga profesional de Freestyle Master Series (FMS), la primera de estilo libre de habla hispana.

–¿Cómo se introduce en el freestyle?

–A finales de 2012, cuando tenía 14 años, fueron varios los factores que me hicieron ver interesante el freestyle. Uno era que varios de mis amigos escribían temas de rap p estaban familiarizados con el entorno, también vi la película de 8 Millas de Eminem me entró el gusanillo de ver si yo era capaz de improvisar. Y poco a poco a base de empezar a rapear a capella, sin ningún tipo de base y canciones, empecé en este mundillo.

–¿Qué te caracteriza en una batalla?

–Tengo un perfil muy polifacético, bastante versátil. Siempre he tratado de ver el freestyle como un espectro de disciplinas, como las métricas, la asonancia, la fluidez, las metáforas, doble sentidos, etc. Diría que mi mejor arma es la fluidez, me considero un multirregistro, que da igual la base instrumental que esté sonando porque soy capaz de adaptarme a ella. Para mí el freestyle es un estilo libre de sentimientos, de expresar en un momento lo que te está pasando.

–¿Hay cantera?

–Hay un bum en Galicia, las generaciones vienen fuertes, más competencia y más organizaciones, pero a raíz de la pandemia y del crecimiento de Gallos del Norte, el crecimiento ha sido espectacular. Me siento muy orgulloso de poder pertenecer al equipo. Hay un montón de cantera en toda Galicia, hay muchos encandilados por este género musical, cada vez hay más batallas en Galicia.

–¿Cómo entrena?

–La improvisación, lo que viene siendo argumentalmente y en conceptos y referencias no debería de prepararse nada en la batalla, porque la gracia y la magia es que todo lo que transcurren en ese momento sea improvisado, como una conversación tribal pero con la diferencia de que hay rimas, referencias y un duelo intelectual. Para mí, la única preparación que debería haber es mental en cuestiones de disciplinarse a sí mismo, buen horario y tener la mente despejada con ideas frescas. Personalmente no sigo unas pautas de entrenamiento comunes, prefiero rapear y rapear con grupos de gente.

–¿Hay algún tema sobre el que rehusaría batallar?

–Seguramente muchos, todos aquellos que puedan generar incomodidad o controversia hablando de política o la Corona. Creo que hay cosas que se pueden evitar decir. No me gusta hacer escarnio de familiares, parejas o terceros que no estén en la batalla.

–¿Se puede ganar la vida con esto?

–Actualmente hay una liga profesional donde hay un calendario donde cada mes hay una jornada. Depende el caché u los méritos, a día de hoy los que están en élite si pueden vivir si están en el circuito. Creo que es buen trampolín para enfocar una carrera musical que no tenga que ver solo con las batallas.

–¿Qué le faltan a las batallas de gallos para quitar el estigma del pandillerismo?

–Antes sí se empleaban argumentos mas banales más pobres líricamente o más irrespetuosos. Pero ahora ya hay una industria detrás que ha permitido al espectador quitar ese estigma.