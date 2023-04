“Es el momento perfecto para apostar por la fotónica y que Vigo llegue a una posición privilegiada”

El talento gallego formado en las mejores universidades y compañías de otros países europeos también regresa a casa para seguir trabajando al máximo nivel. Tras dos años en el Kings College London y seis en la sede de Huawei en Múnich, los dos últimos como technical manager del grupo de Óptica, la viguesa Marta Castro se incorporaba el pasado febrero a Gradiant como responsable de la nueva línea de I+D en Micro-Nanoelectrónica y Fotónica.

–Usted es un ejemplo de que el retorno es posible.

–Sí, aunque parece que no somos muchos. Cuando terminé el máster en Nanotecnología en Barcelona y el doctorado en Nanofotónica en el ICFO de Madrid en España no estábamos muy avanzados en esos temas y me fui para poder progresar y estar en la punta de lanza de la investigación. Y pensaba quedarme en el mundo académico, pero hay muy poca estabilidad y los sueldos no son muy elevados. Conozco a muchísima gente que empezó con gran entusiasmo y se acabó yendo a la industria para poder asentarse en algún lugar y tener familia. Además Londres es una ciudad prohibitiva y entonces mi marido, que es alemán, y yo decidimos irnos a Múnich. En Huawei pasé de la investigación pura al otro extremo de la cadena y a desarrollar productos para clientes no para mañana, sino para hoy por la tarde.

–¿Y cómo surgió la posibilidad de volver a Vigo?

–La combinación de mi background y mi forma de trabajar con la de Huawei, que es muy dinámica, fue muy beneficiosa para avanzar. Trabajé en temas muy interesantes y me dieron oportunidades para promocionar. Pero Múnich también es una ciudad prohibitiva, fui madre de mi primera hija [la segunda nacerá en unos meses en Vigo] y empezamos a barajar posibilidades en otras ciudades o países. Cuando leí la oferta de Gradiant pensé que la habían escrito para mí. Solicité la plaza y aquí estoy. Fue algo que me sorprendió muchísimo porque ya lo había dado por imposible. Pero este trabajo se adapta muchísimo a mi perfil y además puedo contribuir, lo que es un lujo.

–¿Cuál es el objetivo de la nueva línea que dirige en Gradiant?

–Si tengo que resumir mi currículo en una palabra diría nanofotónica. Y nuestra línea va a tener dos rutas paralelas. Una será dar soporte a todos los productos que Gradiant ya tiene para introducir la nanotecnología y la fotónica y aprovechar todas las ventajas de capacidad, velocidad y bajo consumo. Que son muy interesantes en el actual contexto de búsqueda de energías limpias y de reducir el consumo de los productos. Y la segunda ruta iría enfocada a crear algo realmente nuevo, a abrir nuevos campos en el ámbito de la comunicación. Europa tiene su punto de mira para el futuro en tecnologías relacionadas con las comunicaciones basadas en terahercios, o en la fotónica integrada de microondas. Y las nanocomunicaciones parecen sonar muy futuristas, pero pueden tener mucho impacto en la sociedad. Se pueden aplicar a la medicina, para monitorizar el cuerpo desde dentro, pero también a las comunicaciones , por ejemplo, para las nanocomunicaciones on-chip.

–¿Y en qué aspectos está centrada en esta etapa inicial?

–Respecto a la primera ruta, ya hemos identificado un proyecto que se podría beneficiar mucho de las ventajas fotónicas. Y también hemos empezado a desarrollar herramientas para diseñar todo tipo de comunicaciones basadas en terahercios. La idea es que la línea vaya creciendo, contratar a más gente y solicitar proyectos en convocatorias europeas, nacionales y autonómicas para seguir investigando. Ahora mismo hay ayudas para las dos rutas que planteamos. La fotónica tiene muchísimas aplicaciones: biomedicina, biotecnología, seguridad, comunicaciones, energía, aeroespacial... Y si un cliente viene a Gradiant con una petición y la solución es mucho mejor con la fotónica eso también será nuestra prioridad.

–¿Cómo será la relación con la fábrica de chips fotónicos Sparc y el VQCC (Vigo Quantum Communication Center)?

–Europa ha identificado la fotónica como una de sus líneas estratégicas y supongo que eso dio mucho impulso para crear Sparc y esta nueva línea en Gradiant. Para nosotros es como tener la fábrica a la puerta de casa. Colaborar con la mayoría de las fábricas actuales, que están en el extranjero y se mueven por volúmenes, sería muy difícil. Ni siquiera podríamos acceder a ellas. La idea es cooperar con Sparc para diseñar nuestros propios chips. Es algo que está en la hoja de ruta. Y luego, como Gradiant también tiene una línea de cuántica, nuestro rol será dar soporte fotónico al VQCC.

–¿Considera que son buenos mimbres para crear un ecosistema potente y estratégico no solo para Galicia sino también para el país?

–No solo España sino toda Europa se está dando cuenta, sobre todo, a raíz de la guerra y las crisis de semiconductores, de que necesitamos ser más independientes y que la innovación venga directamente de la UE. Es el momento perfecto para apostar por la fotónica y que Vigo llegue a una posición privilegiada. Pero también es importante cómo se continúe después para que realmente sea un éxito.

"Estos centros serán muy atractivos en cuanto a nivel de trabajo y tecnología"

–El objetivo es que este ecosistema genere empleo para los titulados gallegos y atraiga a talento foráneo.

–Atraerán gente de fuera, pero veo dos piedras que saltar. Una es el salario, aunque la calidad de vida aquí es mucho mejor. Y la otra es el idioma. Pero por lo demás estos centros serán muy atractivos en cuanto a nivel de trabajo y tecnología. Y también van a ayudar a retener talento. Creo que se deberían crear másteres y doctorados para formar al talento gallego y que tengan la posibilidad de quedarse si es lo que quieren.

–¿Impulsarán también la creación de nuevas empresas ?

–El CEO de Sparc, Francisco Díaz, ya ha comentado que están atrayendo a muchas empresas que van a generar empleo. El primer paso será buscar gente con la experiencia necesaria en el entorno porque les saldrá mejor que traerla de fuera. Es una oportunidad para los locales.

–¿Se ha reencontrado con compañeros y profesores de su etapa como estudiante en Teleco?

–Sí, sí. En Gradiant somos varios compañeros y me trae recuerdos de mis años de universidad (risas). Han sido meses muy difíciles de muchos trámites y de mudanza, pero mi marido y yo estamos muy contentos con la decisión.