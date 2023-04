Tradición musical e oralidade, feminismo, mitoloxía grega e unha fusión con sons modernos, son algúns dos ingredientes que definen a Fillas de Cassandra e que quedan reflectidos no seu primeiro traballo, “Acrópole”, que o dúo vigués presentará hoxe na sala Mondo Club.

–Fillas de Cassandra está sendo o fenómeno musical do ano, como se vive dende dentro?

–Traballamos moito, pero ao mesmo tempo, é certo que este éxito aconteceu en moi pouco tempo, polo que o sentimos como unha recompensa e, á vez, como algo impactante. Eu sempre lle digo aos meus pais que estou disociada, porque penso que non nos está pasando a nós, aínda que logo, cando estou dentro, son capaz de vivilo.

–E asusta ese éxito tan repentino?

–Como tanto nas nosas casas e coas nosas amizades o estamos vivindo de maneira tranquila, non nos asusta. Penso que o que priman son as ganas de seguir. “Acrópole” xa saíu, pero iso non quere dicir que non esteamos pensando no seguinte traballo e esa ilusión é o que conta. Atopámonos cun panorama musical que nos abriu as portas de cheo e cun público que respondeu moi rápido e estamos encantadas.

–Para vós, cal foi a chave?

–Había unha necesidade na xente, non só entre os novos, de consumir música galega que renovase o tradicional. A música de raíz xa toca unha fibra por si mesma, pero o feito de chorar un amor en galego e bailar un techno na discoteca, lograr aunar eses dous aspectos, creo que foi o que conseguimos nós. E, por outra banda, cando creamos este disco, a meirande parte fixémolo sen pensar en que acontecería despois, era algo moi interno que estaba en nós e, como persoas novas, conectaba con experiencias e vivencias que tiñan as persoas da nosa idade.

–A escena musical galega está vivindo un auxe importante e vén da man de propostas moi interesantes como Baiuca, Tanxugueiras, Sheila Patricia, Boyanka Kostova ou vós mesmas, como valorades esta diversidade?

–É moi interesante e ademais están facéndose propostas moi diferentes, pero que incluso están sendo programados para os mesmos festivais, como acontece connosco e con Boyanka Kostova. O que comprobamos é que hai público para todo e incluso está comezando a mesturarse, porque a mesma xente que escoita a The Rapants tamén nos escoita a nós. É unha diversidade moi positiva e tamén penso que moi enriquecedora.

–Hoxe xogades na casa e partides coas entradas esgotadas, cales son as vosas expectativas?

–Como a presentación na Sala Capitol foi tan boa, tiñamos medo e preguntabámonos se a nosa cidade respondería, pero as entradas voaron en tan só 24 horas. Chegamos tranquilas neste senso, agora temos que cumprir as expectativas dese sold out, pero sabemos que vai ser unha festa e estamos moi emocionadas.

–Como mulleres novas detectades barreiras no sector?

–Faltan mulleres na escena musical, faltan tamén nos festivais, este ano estou escandalizada coa pouca representación a pesar de que estamos creando, e logo faltan mulleres tamén na industria. A nós cústanos moitísimo atopar a técnicas de son, de luz, produtoras,... coas que traballar e non creo que non as haxa, senón que son circuítos tan pechados que ocorre que a mulleres formadas non se lles están dando oportunidade.