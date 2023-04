EL Tribunal Supremo ha estimado parcialmente los recursos interpuestos por un comercial ya jubilado y su hija, así como por dos agentes de la Guardia Civil, que fueron condenados por la Audiencia de Vigo por falsificación de documentos y contrabando de tabaco en el puerto de Marín. El Alto Tribunal, en un fallo firme, rebaja las penas impuestas en este caso por el falso abastecimiento de miles de cartones a buques desguazados o hundidos. La mercancía, en realidad, acababa fuera del circuito legal.

Los procesados fueron condenados en 2020 por la Sección Quinta: Juan José T.C y a su hija Eva T.B., comerciales, recibieron penas de seis años y medio de cárcel cada uno por delito continuado de falsedad documental en concurso con delito continuado de contrabando. Por el mismo delito condenó a dos guardias civiles, José V.B. y Florián R.R., a 5 años de prisión cada uno y 6 años de inhabilitación, mientras que absolvió a otro trabajador de una empresa y a un tercer agente.

Los condenados interpusieron recursos de casación alegando múltiples motivos, entre ellos la vulneración de derechos fundamentales, la inadmisión de pruebas que perjudicaron su defensa, la falta de competencia territorial para juzgar los hechos o las dilaciones indebidas en el procedimiento.

Una única infracción

El Supremo desestima la mayor parte de argumentos, pero acepta otros y concluye que el delito de contrabando no puede considerarse continuado, sino una única infracción penal. Asimismo, entiende que no debe aplicarse el subtipo agravado en el caso del comercial y su hija, porque no quedó acreditado que tuvieran una “facilidad especial” para cometer el delito de contrabando.

En atención a estas consideraciones, anula en parte la sentencia de la Audiencia, condenando a padre e hija a 4 años y medio de cárcel a cada uno, manteniendo la multa de 2,23 millones de euros. En el caso de los agentes, les impone 4 años y 9 meses de prisión y baja la multa a 3.840 euros. Reduce también la pena de inhabilitación a 4 años y medio.