El “patio de vecinas” de Vigo sopla su primera vela

Un espacio de referencia para las mujeres de la ciudad en el que cuidarse colectivamente y en el que también tuvieran cabida proyectos formativos y artísticos en clave feminista, actividades socioculturales, acompañamiento y asesoramiento a mujeres en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia machista, además de crear una red de apoyo para las cuidadoras de personas dependientes. La creación de este “patio de vecinas” tan especial tan solo era una idea que bullía en sus cabezas a finales de 2021, pese a que ya estaban buscando un local que cumpliera los requisitos necesarios para convertirlo en realidad. Hoy, Ana Martínez, Fedra Alcaraz y María José Gayoso fijan la mirada en esas paredes decoradas por diferentes mujeres artistas que han pasado por su centro, en la pequeña biblioteca que da la bienvenida al visitante o en esa terraza a la que acuden viguesas a crear nuevas redes o simplemente a permitirse un instante de autocuidado, y no pueden evitar emocionarse al pensar en todo lo que han logrado en tan solo un año.

El centro social A Morada sopla mañana la primera vela desde que abrió sus puertas en Vigo y sus responsables no pueden hacer otra cosa que un balance muy “positivo” al respecto, destacando que han conseguido que nazca en la ciudad una red “para soster ás mulleres e que sirva de punto de encontro para todas”. En este sentido, Fedra Alcaraz señala que “custou crear este espazo, pero existe e é real. Creo que é do que máis orgullosas podemos estar, de que este é un espazo seguro e acolledor para todas as mulleres desta cidade e iso é o que nós queriamos”. Ana Martínez y Majo Gayoso coinciden con su compañera y aseguran que “un dos nosos obxectivos tamén era chegar a onde o feminismo académico non chega e ata A Morada achéganse mulleres con realidades distintas e todas teñen cabida”.

Un dos nosos obxectivos era chegar a onde o feminismo académico non chega

De manera mensual, este centro social nutre de vida la calle Enrique X. Macías, un barrio en el que las tres impulsoras afirman haber recibido “unha moi boa acollida”. Para estas tres viguesas, la convivencia con el entorno era algo “fundamental” y celebran que los residentes en la zona también hayan formado parte activamente del desarrollo de las actividades.

En la actualidad, además de albergar diferentes exposiciones artísticas, encuentros con emprendedoras, el “Patio das rosmonas”, presentaciones de libros o la celebración en directo del videopodcast Histérikas Histórikas, promovido por la experta en Igualdad Priscila Retamozo, y compartir espacio con el proyecto de alimentación consciente Outro Conto, A Morada se encuentra llevando a cabo varios importantes proyectos. Así, Ana Martínez señala que uno de ellos está estrechamente vinculado con las mujeres con diversidad funcional, de manera que, en colaboración con la Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral de Vigo, se les otorga un espacio en el que poder hablar de sus necesidades, de sexualidad y de sus cuerpos. Además, desde esta semana, colaboran con Aspace y Amencer visitando sus centros en A Coruña y Lugo, y Pontevedra, respectivamente.

Por otra parte, Fedra Alcaraz comenta que, junto con el Parque Nacional das Illas Atlánticas, también están impulsando diferentes jornadas de convivencia entre mujeres muy diversas en las que se busca fomentar los valores del Parque Nacional, como la conexión con la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, y la expresión artística.

Para festejar su primer año de vida, Ana, Fedra y Majo llevarán a cabo durante la jornada de mañana diferentes actividades que darán comienzo a partir de las 12.00 horas con la inauguración de una exposición de fotografías “Y se armó la gorda”, un “Akelarregueifa” con Alba María, Branca Trigo y Lara do Ar, y la sesión DJ de Big Girrrl.