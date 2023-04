“Vemos muchas veces casos por discriminación por orientación sexual”

La Coruña Biomedical Institute Foundation (CorBI) quiere extender a Vigo su actividad divulgativa y de promoción de la ciencia. Hoy, a las 19.30 horas, organiza en la sede de la Diputación en Vigo su segunda cita e la ciudad, en la que el responsable de urgencias psiquiátricas del Chuvi, Alberto de la Cruz, y la psiquiatra del CHUS Iria Veiga abordarán “La salud mental en la adolescencia. Ansiedad y conducta suicida tras la pandemia”.

–Esta charla tiene un formato diferente.

–La intención es que la doctora Veiga y yo expongamos cómo creemos que está la situación de una forma más dialogada que la lección magistral al uso y, al final, dejar un espacio para que la gente pueda plantear dudas o intervenir..

–¿Y cómo está la situación?

–Con un incremento de la demanda. No solo de adultos, también de adolescentes, ya sea por voluntad propia, derivadas desde el médico de Primaria, del centro escolar o a petición de los padres.

–Es algo que ya observan desde hace, al menos, un año, ¿no?

–La tendencia que apreciamos es que hay un aumento a raíz de la pandemia. Hablaremos también de los estudios que hay. Son dispares y no hay unos datos oficiales muy claros. Sí parece que nos acompañan los datos, aunque depende de cómo se interpreten, pero los que estamos ahí en el día a día podemos constatar que ha habido un incremento evidentísimo en la atención a adolescentes.

–¿Aún se desconoce qué es lo que lo está motivando?

–Son muchos factores: social, biológico… Entra el tema de las redes sociales, de la identidad sexual, de que pudieran tomar medicación, de que pudieran estar haciendo un seguimiento y se perdiera un poco con la pandemia –aunque ya lo hemos vuelto a normalizar–. Hay múltiples factores, no podemos atribuirlo claramente a uno predominante.

–Entonces, ¿la pandemia ha cambiado nuestra sociedad más de lo que pensamos?

–Nos ha cambiado, para bien o para mal. Ahora somos más sensibles a las cosas que suceden a nuestro alrededor y en los adolescentes se nota especialmente porque tienen ese periodo de aprendizaje y de formación como personas y todavía no tienen la capacidad de filtro o de toma de decisiones que tiene un adulto.

–¿Cuáles son los casos que les llegan por urgencias de adolescentes principalmente?

–Por una parte, el trastorno mental grave, del neurodesarrollo o del espectro autista o variaciones al respecto, con dificultades inherentes a su propio trastorno o alteraciones de la conductas atribuibles a él. Y la otra vertiente, quizás la más frecuente, es el malestar emocional, ideación sobre la muerte o, con frecuencia, pensamientos suicidas, que a veces son más o menos estructurados. Tratamos de orientar un poquito. No solo para la crisis que motiva la asistencia, sino para un seguimiento futuro.

–¿En qué edades es más habitual?

–Son más los adultos, pero no tenemos que menospreciar la cifra que vemos en adolescentes. En niños no se da prácticamente.

–¿A quién va dirigida la charla?

–A un público general para exponer por qué puede estar ocurriendo y cuáles son las cifras y ver si logramos esclarecer alguna causa o aclarar dudas sobre los planteamientos que pueden tener los adolescentes en estas situación para evitar falsas alarmas, romper mitos o poner en la mesa realidades que se desconocen.

–¿Por ejemplo?

–El mito sobre el suicidio: si no lo ha intentado hasta ahora es porque no quiere suicidarse o es una llamada de atención… Sin llegar al alarmismo, no podemos menospreciar el hecho de que pueda haber unas tentativas autolíticas determinadas.

–¿Cuáles son los factores de riesgo?

–Pertenecer a un colectivo determinado que pueda sufrir algún tipo de abuso. Muchas veces, vemos discriminación por orientación sexual. Los niños y los adolescentes son enormemente crueles e inciden mucho sobre eso. Cuando uno está tratando de conformar su personalidad ver que le minan en ese aspecto quizás es más dañino de lo que puede parecer desde fuera. Tener escaso apoyo en casa o una situación familiar disfuncional, lógicamente, agrava la situación.