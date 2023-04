Hiperxel tropieza de nuevo: suma otros 2 millones de deudas por mandato judicial

El pasado 2 de diciembre, en la campaña más intensiva para una compañía de alimentación (la de Navidad), Hiperxel obró el milagro: el juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, validó un extenuante plan de refinanciación que le permitió volver a rellenar neveras, pagar nóminas y ganar tiempo para encontrar un comprador. Fue un mecanismo de rescate que permitía no solo reducir los más de 12,5 millones de euros de deuda, sino un compromiso inmediato y a medio plazo del fondo propietario, el finlandés Certior, que solo estaba dispuesto a poner dinero sobre la mesa si antes los acreedores asumían sacrificios. Pero era un peaje que iba por barrios: se fijaron quitas de hasta el 85% para una clase de acreedores (los financieros), frente a otras entidades que no iban a sufrir pérdidas o que serían del 20%. Tres sociedades denunciaron el acuerdo por considerarlo discriminatorio y la Audiencia Provincial de Pontevedra, en sentencia firme, acaba de darles la razón. Así que Hiperxel –es la marca comercial de Xeldist Congelados– ha sumado de un plumazo una deuda de 2,1 millones de euros y en un contexto de enormes dificultades, con nóminas impagadas a sus trabajadores.

El fallo, difundido este miércoles por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), atiende las peticiones de Novicap Limited, Finanzarel y Finalbion. No son todas las compañías agrupadas en esa clase de acreedores sometidos al 85% de quita –y empezar a cobrar dentro de seis años–, pero sí las únicas que formularon recurso de apelación contra el acuerdo de diciembre. De manera inmediata, esos 2,1 millones que sumaban de pasivo vuelven a la casilla de salida y recuperan el estatus de deuda vencida. Podrán no solo reclamar el pago, sino también el abono de los intereses correspondientes, como constataron a FARO fuentes expertas en legislación concursal. “Tienen derecho pleno a reclamar porque no quedan sometidos a los efectos del plan de reestructuración”.

“Existe una desproporción insalvable entre, para unos acreedores ordinarios, de quitas del 20% o del 50%, e incluso en algunos casos sin quita alguna, más unas esperas entre 4 y 6 años, y una quita del 85% con una espera de 6 años, a los acreedores financieros, de los que forman parte los impugnantes”, expone la sentencia, firmada por los magistrados Francisco Javier Menéndez, Manuel Almenar y Jacinto José Pérez. Un pronunciamiento judicial que incluye la versión de uno de los directivos contratados por Certior para diseñar este plan de rescate, de la compañía Norgestión. “Se dijo que optaron por una quita del 85% a los financieros porque eran acreedores que no les interesaban, porque ya esa inversión no producía retorno, y se trataba de una inversión ya ineficiente, porque los únicos acreedores de interés eran los comerciales, esenciales para la continuación de la actividad de la empresa”.

Así que la cadena Hiperxel, con más de un centenar de puntos de venta en toda Galicia (incluye las tiendas de Congelados Cíes), se topa contra una pared en momentos críticos. Con la plantilla sin percibir dos salarios extraordinarios y la última nómina, como apuntaron empleadas a este periódico, y con un fondo que no tiene intención de continuar al frente del negocio, como ya plasmaba en el acuerdo suscrito con la proveedora Casalnova. El problema es que no es lo mismo negociar una venta con un acuerdo con plena validez jurídica a tener que hacerlo con 2,1 millones de euros más, sujetos a la posibilidad de demandas de reclamación y sin compromiso alguno respecto a la viabilidad de la empresa. Porque Novicap, Finanzarel y Finalbion no están sujetos al corsé de un pacto de no agresión, que es en lo que se sustancia a efectos prácticos.

En todo caso, y al margen de cómo Certior resuelva este embrollo, todavía está por abordar la responsabilidad que correspondería al anterior consejero delegado de Hiperxel, Juan José Villamizar, que dejó la cadena de productos congelados al borde del colapso, sin mercancía en las tiendas y con cortes de electricidad por impago en algunas de ellas. Apenas pasaron seis meses entre que tomó el control de la sociedad, tras la venta de Hiperxel por parte de Grupo Iberconsa, y las primeras facturas impagadas.