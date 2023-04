“No es solo un punto de venta, sino también un espacio de exposición que permite a artistas jóvenes de Vigo y su área de influencia mostrar sus trabajos y, a la ciudadanía, tener acceso a obras de arte a precios populares”. Es la huella dactilar del mercadillo MONA, que celebra su primera edición el viernes 14 y el sábado 15 de abril en la planta cero del centro comercial Gran Vía. Hace este resumen la directora de arte de la cita, la artista multidisciplinar, ilustradora y escritora Larissa Fernandes, brasileña (Belo Horizonte, Minas Gerais) afincada en Vigo. Desarrolla esta iniciativa para “dar voz” al gremio creativo e “impulsar el protagonismo del arte en la ciudad y su entorno”.

El evento, que nace con la vocación de ser referencia en el sector a nivel local, contará con seis participantes llegados de Vigo, Redondela y el norte de Portugal: la propia Larissa Fernandes, Daniel Iglesias, Carolina Sertal, Sylustrando (Silvia Rodríguez), Nívia Martins y Newt Crafts –Iria Fernández (Irika) y David Amoedo (Davida), que será quien acuda–. Ofrecerán creaciones con temáticas y estilos diversos: abstractos con pastel, ilustraciones científicas e inspiradas en el mundo del cartoon, láminas del patrimonio industrial de la urbe, esculturas o piezas decorativas sobre cristal y madera.

También habrá prints de acuarela, pin-ups que juegan con el doble sentido de los refranes de la tradición gallega, bolsas de tela pintadas a mano o representaciones en miniatura de cuadros famosos –El grito de Edvard Munch, El beso de Gustav Klimt o El dormitorio en Arlés, de Vincent Van Gogh–. Se puede echar un ojo a estos trabajos y más en el perfil de Instagram del mercadillo: @mona_mercadillo.

“La intención del MONA es unir el arte, la artesanía y el diseño en un mismo espacio y conseguir que sean accesibles para toda la población. Es lo que defiende el movimiento Arts and Crafts, de William Morris, en el que me inspiro. Las experiencias que he tenido en muestras colectivas siempre han sido muy positivas y me han ayudado a entender la dinámica de los mercadillos y espacios expositivos”, explica Larissa Fernandes, que también se encargó de diseñar el logo del evento y el cartel, así como el contenido promocional publicado en las redes sociales.

¿Y por qué se llama MONA?

Fernandes indica que es fruto de un juego de palabras entre este adjetivo y la obra más conocida de Leonardo da Vinci, La Gioconda, una referencia sobresaliente en el mundo de la pintura. La imagen representativa del mercadillo es el cuerpo de la Mona Lisa con una cabeza de gaviota, especie tradicional de la costa olívica.

“Quise incorporar esta ave porque se asocia a Vigo y el mar. De esta forma, se transmite al mismo tiempo dos mensajes: es un evento artístico y se celebra en esta ciudad”, señala, a la vez que agradece la confianza y facilidades mostradas por la gerencia del centro comercial Gran Vía, así como su buen trato e interés por la propuesta desde el primer momento.

Los artistas estarán en la planta cero, justo al lado del puesto de información, el viernes 14 de abril de 16.30 a 20.30 horas y el sábado 15 de 10.30 a 14.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Fernandes subraya que, por cuestiones de espacio y medios, la organización ha tenido que seleccionar seis firmas, pero la cifra de solicitudes es mucho mayor.

“Elegimos por orden de inscripción. Recibimos mensajes a diario de artistas que quieren participar, lo que refuerza la necesidad de crear un mercadillo en la ciudad para dar cabida a tanto talento y nos lleva a pensar en celebrar pronto una próxima edición”, indica antes de invitar a los vecinos de Vigo y el área a descubrir el MONA: “Se encontrarán con un montón de estilos y, seguramente, conectarán con varios. Aunque no se animen a comprar, podrán disfrutar de las obras y conocer a los creadores”.