Pole sport, un desafío a la gravedad

A una altura considerable y en plena acrobacia, colgada boca abajo, pendiente de ejecutar bien la técnica y de colocar la mano en la posición correcta sobre la barra vertical, Paula Castellano dice que “es complicado que estés pensando en todo eso que tienes que hacer al día siguiente”. Para ella, el pole sport va mucho más allá de una combinación de movimientos acrobáticos con expresiones artísticas alrededor de esa barra vertical, asegura que aporta los beneficios de cualquier otro deporte, pero junto con las ventajas de ganar más fuerza, flexibilidad y una mayor conciencia corporal, para la coach y directora de Pole Vigo Studio también se producen importantes beneficios vinculados a la salud mental, ya que, tal y como afirma, “existe una parte de meditación, de desconexión con la realidad al estar tan concentrados en la acrobacia, y las personas que lo practican salen de las clases más desestresadas”.

En los últimos años, esta disciplina deportiva se ha puesto de moda entre la población general. En gran medida, esta profesora viguesa lo atribuye al especial protagonismo que ha cobrado en los videoclips musicales o también por el hecho de que muchos famosos y famosas se han animado a practicarla, una tendencia que también se ha dejado sentir en la ciudad.

Si bien la formación artística y deportiva de Paula Castellano dio comienzo a los cuatro años en el mundo de la danza clásica y la natación, tras pasar por el Conservatorio Profesional de Música y estudiar Bellas Artes en Madrid, en el año 2013 probó el pole dance y empezó a impartir clases de pole sport en Vigo hace seis años, tras haberse certificado previamente en Barcelona como instructora internacional de Pole Sports. De aquella, en el año 2017, reconoce que “en aquel momento no había nada de pole en la ciudad de Vigo. Yo me formé en Madrid, me vine de visita a ver a la familia y buscando un lugar para entrenar no encontré nada, pero a través de las redes sociales se fue poniendo de moda y también las asociaciones y federaciones lo fueron dando a conocer, de manera que hace diez años apenas había campeonatos en España, pero se fue rompiendo el tabú que lo rodeaba y pasó a ser considerado como un deporte de alto rendimiento”, explica.

Con el paso de los años el interés alrededor de esta disciplina deportiva ha ido creciendo y Paula Castellano señala que cualquier persona puede practicarla a nivel usuario, “puesto que empezamos desde cero y se va avanzando a medida que se coge ritmo. En dos meses ya se empiezan a notar los cambios. En el estudio tenemos desde personas que nunca habían practicado ningún deporte, hasta mujeres que han dado a luz y en algunos grupos incluso las hay con 50 años y con 16. Lo importante es que en cada grupo el nivel y las capacidades técnicas sean similares”.

Lo más importante para esta docente de pole sport es evitar las lesiones a toda costa, ya que apunta que “de nada sirve llegar arriba y hacer la acrobacia si no hay técnica. Buscar la técnica correcta, la constancia, la paciencia y tolerar la frustración de que no nos salga todo a la primera, son los principales consejos que doy a mis alumnos”.