Hay momentos en la vida que merecen memoria especial y, si es posible, ser eternizados. Este es el caso del que vivió hace unos días uno de los Veteranos del Bosco, el que fue entrenador y siempre querido José Antonio Martínez Terzado. Y es que, ahora que con humor podríamos decir que hay más divorcios que matrimonios, lo que él celebró fueron sus Bodas de Oro en La Colegiata, donde se casó con María Asunciones en 1973. Ahí veis, entre su familia, a su hijo Pedro (padrino), a sus nietas Candela (madrina) y Valeria... además de amigos irreemplazables algunos venidos de fuera con los que hubo una comida en el VilaRosa de Cedeira, en donde le sorprendieron con el Mariachi Vigo, una ilusión ya cumplida. ¡Felicidades, pareja!

¡Yo? Cargado de indulgencias

Yo volveré a Vigo cargado de indulgencias exteriores, ganadas en Salamanca en varias procesiones de su Semana Santa, más que ninguna en la de la Soledad , que me hizo esperar hasta las 2 de la madrugada y me obligó, tras una cena, a investigar en los sabores del ron Santa Teresa. Mereció la pena porque pude ver, sobrecogido por el espectáculo, como se apagaban sus luces de la Plaza Mayor con la virginal imagen ante el ayuntamiento, y la voz celestial de una china cantaba el Ave María. Antes me encontré al vigués Alfonso Costas “Fonsi”, conocido DJ en su tiempo, empresario ahora que fe procesional no sé si tendrá pero le obliga a ello el salmantino amor a su Berta.

Volvemos a la normalidad: con don Paco y Celso Emilio

En Vigo toca retirar la repostería de roscones, guardar cirios y cruces, repasar túnicas, desmontar pasos y volver cada imagen a su hornacina hasta el año que viene, si Dios quiere. Toca ahora volver a la vida cotidiana tras este maravilloso puente y yo ya le leí ayer en FARO a Ferrín su memoria de Celso Emilio Ferreiro y recordé que yo le grabé casi dos horas de la que sería su entrevista última, sin imaginar él que iba a morir al poco y sería póstuma. Leí también ahí a Mar Mato y su texto sobre el Diario da guerra de Paco del Riego, y recordé las dos visitas que le hice en su despacho de la Biblioteca Penzol y la generosa y sabrosa información que me dio de su amigo Enrique Peinador Lines fundador del Balneario de Mondariz, que luego se convirtió en libro con Celia Ameneiro Bravo como coautora, que no sé por donde anda 17 años después de aquello. Y cuento algo poco conocido. Don Paco siempre estuvo vinculado a Balneario de Mondariz y fue este destino el que eligió tras la muerte de su esposa para descansar. Durante todo un mes y medio Fernández del Riego volvió a recordar sus anteriores visitas al municipio, su amistad con Peinador Lines y los proyectos que compartieron. Fueron días de paseos, viajes al pasado, anécdotas en la villa termal que compartió con gente como Amalia Gallego que, como directora de Comunicación del Balneario de Mondariz, tuvo el privilegio de compartir desayunos y comidas con él, seguir la rutina de las aguas en la Fuente de Gándara y disfrutar de toda su buena memoria. Don Paco comentaba que se sentía como en su casa por el cariño con el que todos lo trataban.

Un Viernes Santo electrónico

Aún yo con la resaca de Semana Santa, me llama una vecina de Playa América maldiciendo por el concierto gratuito de música electrónica y urbana en la explanada del parking de Playa América, de tarde a madrugada. “¿En Viernes Santo tenemos que oír esa música que yo respeto , allá ellos, pero que en nada nos representa a los que hemos construido esta zona con nuestras vidas? ¿Es que no hay otros 364 día en el año que no son Viernes Santo?”, me decía airada tras pasar la noche de ese día sometida, dijo, a una extorsión sónica.