El turismo, la afluencia de gente durante las fiestas, y el reclamo de las vacaciones dejaron un buen balance en las arcas de muchos negocios del centro, frente a otros que han sufrido graves desavenencias.

Y es que en las últimas semanas, hosteleros del Casco Vello han sido víctimas de diversos robos y daños en sus establecimientos debido a esta alta concentración de gente en la zona vieja de la ciudad. “Últimamente estamos viendo robos todos los fines de semana. En el pasado, por la Reconquista fuimos once los locales a los que nos forzaron la cerradura, aprovechan cuando estamos cerrados. No sé cuál es la solución pero quizás sí contar con mayor vigilancia de policía o incluso instalar cámaras de seguridad para prevenirlo”, explica uno de estos afectados a FARO.

Consultadas fuentes policiales, estas indican que sí se desplegó durante la celebración de la Reconquista y también por Semana Santa un operativo especial en las calles del Casco Vello para evitar la proliferación de estos delitos, muchas veces daños ya que los intrusos no logran acceder al local. De igual modo, estas mismas fuentes oficiales destacan que no se han interpuesto denuncias por los asaltos a los locales del centro y señalan que la delincuencia en la zona no se ha incrementado en los últimos tiempos.

Balance

En otro orden de cosas, y siguiendo la estela de esta gran afluencia de turistas que llegaron a Vigo durante las vacaciones de Semana Santa, el alcalde Abel Caballero, celebró ayer el nivel de ocupación turística en la ciudad asegurando que, en general, ese nivel de ocupación “se aproximó” al 90% en los establecimientos hoteleros.

El regidor olívico constató que la afluencia fue “muy importante” y que las calles de Vigo reflejaron una gran “animación” por “tantos visitantes”.

Según afirmó, “hubo muchos hoteles con más del 90 % de ocupación” en la segunda mitad de la semana pasada, de jueves a domingo y, en general, esa ocupación se aproximó al 90 %. “Muy por encima de las previsiones”, ahondó Caballero.

El alcalde ha vuelto a reiterar que la ciudad “ya está compitiendo” en materia de turismo “en todos los espacios y momentos del año” con otros destinos importantes, y que ello se está traduciendo en un “nivel de ingresos muy significativo”.