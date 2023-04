“Concha Castroviejo cierra una tríada de la cultura gallega con Cela y Torrente”

El canon literario todavía ignora a grandes autoras de la posguerra como la escritora y periodista gallega Concha Castroviejo (Santiago, 1910; Madrid, 1995). La experta en literatura femenina Raquel Conde Peñalosa, que lleva años estudiando su legado y está en contacto con la familia, reivindicará hoy su figura con sendas conferencias en la Facultad de Filología y Traducción (13 horas) y en el café Vitruvia (20 horas), donde se presentará “O xardín das sete portas”, de la Editorial Belagua. Es la primera traducción al gallego de esta obra infantil de Castroviejo y Conde ha sido la encargada de prologarlo.

–El desconocimiento sobre Castroviejo se extiende a Galicia, donde no se le ha dado todavía el lugar que merece.

–Yo he estudiado la novela escrita por mujeres en la posguerra. Y entre esas 72 mujeres hay una generación, las nacidas entre 1910 y 1920, que es realmente importante. Son las mujeres que nacieron antes de la República, vivieron los años de la República, la guerra y el exilio y escriben en los 50 con plena madurez. Y, entre ellas, una de las más importantes es Concha Castroviejo. Es una figura clave que hay que rescatar. Existen otras, pero que escriban tan bien y tengan una obra tan completa, tan cerrada y con tanto sentido dentro de nuestro país no siempre encontramos. Galicia está en posesión de una escritora que hay que poner en primera fila. La crítica en los años 50 y 60 era muy patriarcal y cerró filas en torno a unos nombres masculinos y solo tres mujeres, Laforet, Matute y Martín Gaite. Somos herederos de una crítica que nunca visibiliza a estas mujeres. Ahora están apareciendo estudios y tienen que salir más, pero estoy convencidísima de que Castroviejo es una de las figuras a rescatar.

–Además de ejercer el periodismo, como escritora es autora de novelas y literatura infantil.

–Tiene novela, cuento infantil, ensayos periodísticos y memorias personales. Es una obra madura, con una visión de vida completa y que tiene sentido. Vendría a cerrar una tríada en la cultura gallega junto con Cela y Torrente Ballester. A ellos les suma una visión feminista, desde la perspectiva de la mujer, porque las obras escritas por hombres no tienen un reconocimiento o, al menos, no de la misma manera hacia el sufrimiento y la experiencia de las mujeres. No niego los méritos de nadie, pero desde luego en Galicia Concha Castroviejo hace una aportación importante a esa tríada.

–Prologa la primera traducción al gallego de sus cuentos, un hecho que evidencia esa invisibilización de Castroviejo en su propia tierra.

–Es una apuesta arriesgada y muy interesante por parte de la Editorial Belagua porque efectivamente dignifica su obra, la pone en valor y la trae a la cultura gallega. La propia autora hablaba gallego y en el prólogo planteo cómo quizá los cuentos fueron pensados en esa lengua. Y además la traducción abre una vía fundamental para que toda su obra sea traducida. Lo está al francés y a otras lenguas pero no al gallego y es una de las carencias de esta comunidad. Los cuentos son muy bonitos, están escritos en los años 60, en una época en la que hay grandes cuentistas en España. Reciben el premio Doncel en el 61, el mismo año en el que también se lo otorgan a la académica y una de las grandes escritoras españolas Carmen Conde por una obra de teatro. En esa época escriben cuentos Ana María Matute, la propia Carmen Conde, Manuel Buñuel, autores del 27, es decir, gente fundamental. Y tienen una calidad extraordinaria, es decir, no son banales, son cuentos infantiles literarios.

–¿Es la primera vez que visita la Universidad de Vigo?

–Sí. En Galicia ya he estado presentando mi propia obra sobre novelas de mujeres, pero es mi primera vez en la Universidad de Vigo y me gustaría que profesores y alumnos se hicieran eco y que se dignificara la obra de Castroviejo porque tiene calidad literaria para ser reconocida. Es un testimonio fundamental porque es uno de los más tempranos en la Península sobre lo que ocurrió en el exilio. Conocemos lo que pasó por obras publicadas mucho después, en los años 70. Pero Castroviejo ya habló sobre ello en los 50. El vigor literario e ideológico de esta mujer es considerable. Cuando regresa a España trabaja como periodista y fue una de las primeras en poner en valor a los exiliados gallegos que estaban en Argentina y México. Y antes fue también una de las primeras mujeres que accedió a la Universidad de Santiago. Y estaba con los grupos de intelectuales que trabajaban en el Estatuto de Autonomía en los años 34 y 35. Galicia no le puede dar la espalda, debería mirarla de frente y abordar su obra.

–Estudios como el que usted desarrolla para rescatar a estas autoras son esenciales. ¿Alcanzarán el lugar que merecen cuando aparezcan por fin en los libros de texto?

–Hay que hacer todos los pasos. Primero hay que recuperarlas individualmente y hay que hacer estos estudios. Y efectivamente luego hay que incorporarlas al canon. No podemos funcionar con un canon literario de hace 40 años que ignora nombres que ya se van conociendo. Entonces estarán en su sitio, donde siempre tenían que haber estado.