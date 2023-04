El reto de frenar la deshumanización en la sanidad

Su abuelo era médico de familia en Zamora y, décadas después, su padre ejerció esta misma profesión en Arcade. De su infancia guarda el recuerdo de aquellas guardias nocturnas en las que su padre tenía que desplazarse a pequeños pueblos para atender a los pacientes o que, tras su jornada laboral, había pacientes que acudían a su domicilio para ser atendidos y su padre interrumpía la comida para dedicarles el tiempo necesario. Cuando era niño, Álvaro León veía aquella parte de la medicina como algo negativo, sin embargo, con el paso del tiempo y analizándolo con perspectiva, logró descubrir que aquellas visitas escondían mucho más que el abordaje de una patología, que había una parte humana fundamental en la práctica clínica con el buen trato y el cuidado a los pacientes como pilares fundamentales.

Criado en una familia de médicos, Álvaro León apostó por continuar con aquel legado, pero no solo al estudiar Medicina, sino tomando como ejemplo aquella filosofía de proximidad e implicación y de escucha activa que tantas veces había visto de pequeño para con los pacientes. En la actualidad, este facultativo es jefe de servicio de Dermatología en el Hospital Ribera Povisa y, con motivo del Día Mundial de la Salud, reivindica la necesidad de no perder de vista el buen trato al paciente y velar por la humanización de la sanidad, pese a las barreras que los profesionales se encuentran en su día a día.

El doctor Álvaro León considera que la presión asistencial de los últimos años, recrudecida por la irrupción de la pandemia del COVID, sin duda ha hecho mella en la calidad asistencial y, a este respecto, pone el foco en el sistema organizativo de la sanidad: “El tiempo por paciente, las largas listas de espera para las consultas y las intervenciones, así como una alta demanda, han desbordado al sistema sanitario. Muchas veces la propia rutina en nuestras consultas y el estrés no nos permite a los profesionales dedicar todo el tiempo que nos gustaría a los pacientes y acabamos por adoptar una postura automática, pero creo que es necesario que nos paremos a reflexionar al respecto y, en la medida de lo posible, recuperar ciertas costumbres de antes, como pueden ser el abordaje integral del paciente, no olvidarnos de las demás especialidades, la parte psicológica que puede haber en cada consulta y recordar que un buen médico no solo es aquel que tiene conocimientos teóricos y destreza clínica, sino aquel que también tiene una buena forma de interactuar con el paciente y acercarse a él, ambos aspectos son fundamentales”, destaca el doctor León.

El responsable de Dermatología en el hospital vigués es consciente de que los ritmos actuales de atención y la precarización y, como consecuencia, el deterioro del sistema, contribuyen a “deshumanizar” en parte a la sanidad, pero también cree que, aunque en algunos casos sea más complicado, esta situación se puede paliar recurriendo a una serie de pautas que contribuirán a mejorar la atención.

Para Álvaro León, algo imprescindible es aprender a valorar al equipo humano de los servicios y explica que “generar un buen ambiente de trabajo y tener en cuenta que en medicina todos hacemos una labor fundamental es algo que acaba repercutiendo en la atención al paciente”. Asimismo, este facultativo del área de Vigo hace referencia a que es “fundamental que exista buena comunicación entre profesionales del ámbito hospitalario y de Primaria” y que también “es bueno tratar a los pacientes con humildad, escucharlos y ser empáticos, además de aprender a adaptarnos al perfil que tenemos delante, como es el caso de las personas mayores o de los adolescentes, y aceptar segundas opiniones de otros compañeros”.

Inteligencia Artificial

Con respecto a la aplicación de las nuevas tecnologías, Álvaro León considera que hay que analizar especialidad por especialidad para constatar las ventajas y los inconvenientes, puesto que, según comenta, “hay en ámbitos en los que los algoritmos no están tan perfeccionados como para que al introducir una imagen se lleve a cabo un diagnóstico”. El jefe de Dermatología de Povisa indica que los profesionales deben permanecer vigilantes ante la introducción de la Inteligencia Artificial en el ámbito sanitario, ya que, en su opinión, “la medicina tiene que seguir estando liderada por el ser humano, nosotros tenemos que estar detrás de estas herramientas y evitar así la deshumanización en el trato al paciente o en la toma de decisiones clínicas porque, por poner un ejemplo, a veces nos encontramos casos en los que no hay salida y hay que tomar decisiones que no son matemáticas”.

Este facultativo asegura, a su vez, que en el caso de la teleconsulta u otras herramientas asociadas a las nuevas tecnología, “estas son muy útiles para agilizar determinados procesos, pero es cierto que en ocasiones pueden contribuir a la pérdida de la cercanía con el paciente. En general, creo que la población no percibe como positivo el hecho de tener que acceder a la sanidad a través de máquinas y la falta la persona, sienten que el sistema se olvida de ellos o que no los tratan lo mejor posible. Pienso que hay que tener cuidado con esto y buscar un equilibrio para que no se produzca una deshumanización”.