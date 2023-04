“Aún están allí cien familias de colaboradores de España”

Responsable del programa de solidaridad nacional de la provincia de Badghis, que ofrecía proyectos de formación para el desarrollo de las familias con recursos de la comunidad internacional, durante siete años. Encargado del programa de igualdad de género que puso en marcha en su país la Agencia Española de Cooperación Internacionl para el Desarrollo (AECID), durante otros dos años. Y fundador de la organización Awardo, que persigue el empoderamiento de la mujer afgana en el rural. Con este currículum, Sohail Noori tenía claro que, si los talibanes tomaban el poder, irían a por él. Así que escapó. Hoy, asentado en Vigo desde hace casi un año, lo han escogido presidente de la Asociación para el apoyo de la Comunidad Afgana en España (ACAE), cuya creación registrarán este mes y que en la que están inscritas unas 200 familias. Desde este cargo, Sohail Noori trabaja para ayudar a las familias de los afganos que colaboraban con el Gobierno español a resolver los problemas con los que se encuentran aquí, pero también a aquellas que aún no han sido capaces de salir de allí. “Hay muchas, más de cien”, advierte.

Sohail se enteró de que los talibanes iban a tomar Kabul cinco días antes de ese fatídico 15 de agosto de 2021. Era el único que tenía visado en su familia y voló solo a Uzbekistán. “No había otra manera; si no, no estaría vivo”, explica. De hecho, los talibanes llamaron a la puerta de su casa preguntando por él dos veces en el segundo día de ocupación de Kabul. Su mujer y sus cuatro hijos, con salvoconductos, trataron de subir a alguno de los aviones fletados por el Gobierno español, pero no lograron acceder al aeropuerto de la capital afgana. En las aglomeraciones que se crearon en las inmediaciones, un militar golpeó a su hija pequeña –5 años–, Sama, junto al ojo izquierdo, provocándole una lesión que aún hoy es visible.

Tuvieron que abandonar la casa en la que vivían y se escondieron en otra en un pueblo alejado. No podían salir de ella. Por momentos, ni para conseguir comida. Pasaron “mucho miedo”, cuenta Jeenna, la mujer de Sohail. Sana, la hija mayor, que hoy tiene 13 años, recuerda que lo pasaron “muy mal” y lo primero que lamenta es que no les “dejaron ir al cole”.

Huida

Fueron tres meses hasta que, en noviembre de 2021, consiguieron visados de Pakistán para Jeena y los cuatro niños. El día en que cogieron un coche para cruzar la frontera con Pakistán, en un viaje en el que atravesaron varios controles talibanes, estaban aterrorizados. Pero lo consiguieron y allí se reunieron con Sohail que, hasta el reencuentro, pasaba las noches sin dormir . “Mucha gente trata de salir por allí. En un año lo intentaron más de 10.000 personas”, destaca él.

Lograron volar a España, con los salvoconductos necesarios y la categoría de refugiados, en enero de 2022. En Madrid pasaron tres meses alojados en un hostal gestionado por Cruz Roja hasta que les dieron un destino definitivo: Vigo.

Les gusta. El clima; con menos calor en verano y menos frío en invierno. El mar. La playa. Y la gente. A Sohail le llama la atención que siempre haya fiestas y actividades para hacer fuera de casa. Sus hijos, alumnos del Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón y Cajal –conocido como Picacho– y totalmente integrados en grupos de amigos. Sana, que el próximo año irá al Instituto de Educación Secundaria (IES) Politécnico de Vigo, además de ir a ballet con las hermanas, tiene equipo de baloncesto. Aunque hay una cosa que esta futura médica sí echa de menos de Afganistán: sus amigas. Ha localizado a una por internet.

Aterrizaron sin conocer el idioma y, ahora, todos lo entienden y Sohail y las niñas lo hablan con fluidez. Lo que más les ha costado es conseguir vivienda. Ni con la documentación que certifica su condición de refugiados y los dos años de ingresos que tienen garantizados por parte de la Administración. Los arrendadores “no quieren a extranjeros sin contrato de trabajo”. Fue una amiga de Sohail la que le consiguió el piso de Marqués de Valterra en el que residen ahora.

Para el futuro próximo, Sohail ya cuenta con ofertas de empleo de amigos, aunque por su cabeza también ronda la idea de abrir un restaurante. En Afganistán tenía el Lucky Five, que hoy “está ocupado por los talibanes”, lamenta.

Mi hermano hace dos años que no puede salir de casa. Está en la lista negra

En la actualidad, además de estudiar castellano, se centra en su labor de representación de la comunidad afgana. “Aún hay mucha gente que quiere salir. Allí lo están pasando muy mal”, subraya. Especialmente, las mujeres, que no pueden estudiar ni trabajar y están excluidas das de la vida pública. Solo se les permite estar dentro de casa”, recuerda y se entristece al pensar cómo los talibanes han truncado el “importante avance que se había realizado en los anteriores 20 años”. “Mucho de lo que hacen los talibanes no es del Islam, no está en el Corán, no sé de dónde viene lo que dicen”, reprocha.

Destaca que salir ahora de Afganistán está aún más difícil que cuando se instauró el régimen talibán. “De aquella, los talibanes estaban muy ocupados con otras cosas, ahora hay mucho control”. Entre los que quieren abandonar el país está su hermano. “Hace dos años que no puede salir de casa y ya tiene dolor de cuerpo. Está en la lista negra”, explica. Además, tiene a nueve personas de su familia esperando desde hace más de un año en Pakistán. Una de ellas está enferma y, como el visado está a punto de caducar, no va a tener acceso a atención sanitaria.

Acceso al empleo

Sohail no solo trabaja ayudando a los afganos que han conseguido cruzar a Irán o Pakistán y tratan de llegar a España –calcula que son más de cien familias de antiguos colaboradores del Gobierno español–, también lo hace con los que ya están instalados aquí. Muchos de los problemas son porque quieren trabajar y se encuentran con diversos problemas. “Escribimos cartas a ministerios para tratar de resolverlos”, detalla. En un futuro, esperan poder ofrecer formación para la comunidad. También se ofrecen para informar sobre lo que realmente sucede en Afganistán, un país de 35 millones de personas en el que los talibanes tienen secuestrados los medios de comunicación. “Nosotros estamos en contacto y podemos recolectar mucha información”, destaca.