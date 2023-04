En medio de su gira por las principales ciudades europeas, uno de los mejores guitarristas de la historia del rock hizo parada en la urbe viguesa para desatar la locura entre todos sus seguidores, que habían podido disfrutar de él en 2016 y 2022, pero ahora, con nuevo disco, Inviolate (inmaculado). Se trata del americano Steve Vai, que abrió ayer en el Auditorio Mar de Vigo una serie de espectaculares conciertos que se prolongarán hasta finales del verano en varios puntos de la ciudad.

El concierto mezcló la nostalgia de los temas de toda una vida coreados y arengados por los fieles seguidores de Vai con los nuevos temas y los latidos de los seguidores más recientes que cayeron rendidos a los acordes y estilo del guitarrista americano. Y es que más de 30 años de trayectoria, 15 millones de discos vendidos y 3 Grammys lo avalan. Pero Steve Vai no llegó solo, sino de la mano de su poderosa banda para presentar este nuevo disco 'Inviolate' junto a otros éxitos de su más que dilatada trayectoria, en el que muestra una nueva colección de canciones instrumentales, introduce nuevas y virtuosas técnicas y demuestra al mismo tiempo su habilidad para la construcción de melodías.

Mano derecha de Frank Zappa durante años, a lo largo de su carrera ha trabajado con algunos de los nombres más ilustres del rock contemporáneo: Jeff Beck, Joe Satriani, David Lee Roth, Ozzy Osbourne, Brian May, Ry Cooder, Al Di Meola o Alice Cooper entre otros, de los que sin perder su esencia única y exclusiva ha sabido sacar este gancho con el que encandilar al público que prácticamente llenó el Mar de Vigo.

A sus 62 años, Vai, con mucha cuerda por delante, pasa por ser uno de los guitarristas de rock y heavy más admirados e imitados. Fue designado como el décimo mejor guitarrista de rock de todos los tiempos por la revista “Guitar World”. Y eso lo supo valorar ayer el público desatado y aguerrido que coreaba sus temas más populares y los que para muchos empezaron a ser reconocidos poco a poco por sus oídos.

Los asistentes fueron los únicos afortunados que pudieron disfrutar de Vai en su única parada en Galicia, antes de proseguir con su gira por los auditorios y salas de las principales ciudades europeas y también en España; un concierto imperdible donde el guitarrista interpretó tema de su nuevo álbum con singles como “Little Pretty”, “In the wind” y “Zeus In Chains”, además de otros cortes como “Teeth Of The Hydra”, clásicos como “Fuere The Love Of God”, y otros muchos a lo largo de la hora y media que se prolongó el concierto en el Mar de Vigo.