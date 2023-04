La alemana afincada en Vigo Eva Endress será la candidata de Ciudadanos en Vigo en las elecciones municipales del 28 de marzo. "La idea era presentarme yo pero no puedo hacerlo debido a motivos personales", relata Miguel Blanco, coordinador de la formación en la ciudad. Al no poder asumir esa responsabilidad, la junta directiva del partido y los afiliados decidieron "por consenso" de que la ingeniera encabezase su lista. "Creemos que es la candidata perfecta porque es un perfil que no está presente en el resto de los partidos", enfatiza Blanco.

"Trabaja. No lleva toda la vida en política. Está a pie de calle, tanto a nivel laboral como político", añade. Endress forma parte de la junta directiva local de Ciudadanos, donde además asume la responsabilidad del área de Administración y Logística. La ingeniera de telecomunicaciones lleva años afincada en Vigo, y será la primera extranjera en aspirar a la Alcaldía. "Es una persona muy preparada, que habla varios idiomas: alemán, inglés, francés y castellano. Además, está preparando los últimos exámenes del Celga (gallego), lo que demuestra su interés y su afán por integrarse", enfatiza Miguel Blanco. Perspectiva electoral Ciudadanos no ostenta ningún edil en el Concello de Vigo, pero concurren con "ganas" a estos nuevos comicios. "Nos presentamos con la idea de sacar representación. Sabemos que no es nada fácil pero hay que intentarlo", expone el coordinador local de Ciudadanos.