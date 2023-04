Para los legos en la materia, histamina es una palabra que relacionamos con las reacciones alérgicas. Básicamente, por la denominación de los fármacos que tratan de paliar los efectos de esta sustancia que libera el cuerpo de algunas personas frente al polen, los ácaros... –los antihistamínicos–. Sin embargo, también hay alimentos que la contienen. El vino, al ser un fermentado, es uno de los que la presentan en mayor cantidad. Y cuando el organismo no es capaz de degradarla para expulsarla y se acumula en diversos tejidos –histaminosis–, puede producir distintos síntomas. Uno de los más comunes es la cefalea o, incluso, migrañas. Natalia Albino, nutricionista y afectada por esta intolerancia, explica que el conocimiento sobre ella es “relativamente reciente”, pero “cada vez más grupos de trabajo están investigando esta patología”.

No solo el vino es un alimento rico en histamina alimentaria. Natalia cuenta que también está en los quesos muy curados, en las conservas, los pescados azules, los cítricos, el plátano, el chocolate o los frutos secos, entre otros.

La nutricionista del centro de salud de Coia explica que esta intolerancia puede deberse a “muchas causas”. “Muchas veces es porque la enzima diamino oxidasa [DAO], que es la que tiene que degradar la histamina, pues está en baja cantidad o tiene una actividad muy bajita”, indica.

Los síntomas no se limitan al dolor de cabeza más o menos intenso. También hay otros digestivos, como la hinchazón abdominal, gases, estreñimiento o diarrea. En otros casos, puede afectar a la piel, con eczemas o picores. O puede presentarse con varios síntomas a la vez.

¿Y cómo se detecta? Con una prueba que mide la actividad de la enzima DAO. El problema es que, como el conocimiento de esta intolerancia aún no está demasiado extendido y sus síntomas son poco específicos –compartidos por muchas patologías–, no es una analítica que suelan solicitar los doctores. “No es algo que incluyan en sus sospechas, por desconocimiento, porque es relativamente reciente”, explica Albino, que detalla que es un test al que no tienen acceso desde Atención Primaria, por lo que debe ser un especialista el que lo solicite. Por ejemplo, profesionales de Neurología, Endocrinología, Digestivo... En la sanidad privada señala que esta analítica puede costar entre 60 y 70 euros.

Ella conoció esta intolerancia formándose con Adriana Duelo, dietista catalana y miembro del comité científico de la Sociedad Internacional del Déficit de DAO. “Donde yo trabajaba antes [en el sector privado] veía bastantes casos con estos síntomas y, de hecho, conseguimos diagnosticarlos”, explica Natalia Albino y subraya que el diagnóstico “lo tiene que hacer un médico, no el nutricionista”. Así, no solo lograron dar una solución a los casos de este tipo que llegaban a su consulta, sino que ella empezó a ver que algunos cuadros coincidían con los que ella sentía cuando ingería estos alimentos. Se hizo la prueba y sí, también tiene esta intolerancia.

“Tengo un déficit, aunque no es muy acusado”, detalla y relata: “Yo tenía mucho síntoma digestivo y la migraña llegaba cuando llevaba mucho tiempo acumulando. Nunca las tuve muy fuertes, por eso tarde tantos años en diagnosticarlo”.

“Algo que es muy característico”, según destaca Albino, es que los síntomas mejoran durante el embarazo, una época en la que el cuerpo aumenta la producción de DAO. Es una “pista” para el diagnóstico.

Y si se padece, ¿qué se puede hacer? La nutricionista explica que, en un principio, se eliminan de la dieta los alimentos que está constatado que contienen más histamina –disponen de tablas– para disminuir los síntomas. Luego, se van reintroduciendo y es entonces cuando los pacientes “aprenden qué les sienta mejor y peor”. “Son cosas muy individuales y los niveles de tolerancia son también muy distintos según la persona”.

Resalta que, además, “lo bueno es que es una enzima que se puede tomar de forma externa, la venden”. “Imagínate un día que te quieras beber un vino, pues te la tomas un poco antes y, probablemente, al día siente no tengas tanta resaca”.

Así es que, para Natalia, es una intolerancia que “se puede gestionar bien”.