Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Son los cuatro elementos a analizar para conocer la situación actual de una empresa, producto o marca. En este caso, tres referentes en la ciudad en los campos de la industria, el conocimiento y la empresa de proximidad como son Francisco Puga, presidente de Delta Group; Xabier Martínez, profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Vigo, y Susana Pérez, presidenta de Empresarias de Galicia y directora de INFIS Consultores, debatieron junto al alcalde de Vigo, Abel Caballero, de la vigencia, viabilidad y los retos de la marca Vigo, un fenómeno social relativamente novel que, coincidiendo los ponentes, se fundamenta en el tejido industrial. ¿Cómo reforzarlo, mantenerlo o mejorarlo? Cada uno desde sus perspectivas y en el marco del foro “Vigo, Economía y Sociedad” organizado por FARO DE VIGO –una mesa de debate que estuvo dirigida por el subdirector del periódico, Jose Carneiro–; Caballero, Puga, Martínez y Pérez pusieron sobre la mesa las claves de esta revolución en la concepción y autodefinición de la ciudad, abordando temas como la necesidad de suelo industrial, la formación, la búsqueda del talento o la colaboración público-privada.

Para llegar a estas respuestas, hay que partir de la realidad actual de la ciudad, una urbe que tiene en la empresa su “nervio real y fortalezas”, puntos que fueron destacados por el regidor Abel Caballero, encargado de abrir la charla. “Vigo vive un momento muy importante. Las empresas son representativas del progreso de la ciudad, y de repente emerge algo que no había ocurrido hasta ahora: la marca Vigo. Empezamos a ocupar sitio en todas partes y ser de Vigo ya es motivo de atención. Nuestro papel ahora debe seguir en este reforzamiento, porque hay que usar este momento a fondo”, destacó el alcalde.

Este “posicionamiento interno reforzado” es para el docente Xabier Martínez lo que le ha permitido a Vigo salir más reforzado si cabe de los “baches” con los que se ha topado en los últimos años.

Sus palabras son refrendadas por la empresaria Susana Pérez, quien reivindica el producto y productividad local. “Vigo está de moda, y es así durante todo el año. Por eso es tan importante potenciar la marca Vigo a nivel empresarial, poner en valor lo que se fabrica aquí. Empresas como Delta Group o tantas otras son proyectos nacidos en la ciudad para beneficio de todos nosotros. Aquí se genera economía y riqueza”, apremió.

Esta apreciación es compartida por el propio presidente de la firma aeronáutica. “Somos capaces de poner soluciones sobre la mesa de forma rápida. Vigo es una ciudad muy industrial, y aprovecha muchas de las sinergias del naval, automóvil, aeronáutica...”, precisa. Por contra, Puga, sin olvidar este “histórico industrial muy reconocido” de Vigo, lamentó el proceso de desindustrialización que, a nivel general, se está viviendo. “Es posible que vayamos hacia una economía desindustrializada; no podemos dejar de insistir en tener un tejido industrial poderoso y basado en el conocimiento; más proceso que producto. Al final quien tiene el proceso, tiene la clave”, advirtió Puga.

Esta valoración motiva una obligada reflexión, ¿falta suelo industrial en Vigo? El alcalde reconoce la carencia del mismo en la urbe, concretamente la imposibilidad de localizar más espacio y lamenta el fallido intento de la creación del Área metropolitana que venía a suplir esta necesidad. “El suelo industrial en Vigo es muy, muy escaso. Y cuando teníamos amarrado el terreno a través del Área metropolitana, que era una forma de distribuirlo porque en Vigo no hay suelo, de repente se paraliza. El suelo de Vigo es para habitabilidad, y a través de buenas vías de comunicación llegar a la industria de todo el entorno. Porque una factoría de Porriño es tan de Vigo como una al lado de Balaídos, y sociológicamente lo entendíamos aquí. Era la nueva forma de verla”, lamentó Abel Caballero.

También incidió en esta ausencia del Área el profesor Martínez, en especial, en lo referente al crecimiento de un ciudad. “Calquera cidade que é grande e crece ten unha dinámica metropolitana”, refrendó el docente de Economía, quien reivindicó, por encima de todas las cosas, la necesidad de una transformación en la formación de la futura mano de obra en industria y empresa local. “Hai que adaptar a formación constantemente. Incluso en actividades que sempre se fixeron. En Vigo fabricamos vehículos de transporte, barcos, coches, avións, satélites… Temos moi boas escolas de enxeñaría e moita experiencia práctica nas empresas, pero o tipo de vehículos que vamos a construir cambia. Necesítase que todo o mundo se adapte a estas grandes transformacións, tomar a formación actual como punto de partida pero apostar por formación regrada e non regrada nova; dende a Universidade ate a formación máis básica”, defiende Martínez.

Salvando las distancias, la necesidad de cambios en la formación para adaptarse a esta nueva revolución industrial pilló a más de uno desprevenido, preguntando el moderador José Carneiro a los entrevistados sobre la complejidad para fichar o contratar profesionales cualificados. “La captación del talento es uno de los grandes retos. A veces hay que rechazar trabajos porque no hay personal para ejecutarlos. Ahí estás bloqueando ese crecimiento. Por ello es tan importante dar formación, buena formación a través de grandes ciclos y de la Universidad”, destacó Pérez.

Francisco Puga también se sumó a esta afirmación desde una visión más amplia, global, como “los grandes descubridores de la movilidad” que todavía no saben “hacer baterías o cajas de baterías”. “Hay que ir con el proceso y el producto, no perder ninguno”, reiteró Puga, quien vio más que obligatorio una colaboración publico-privada para el futuro del sector. “El mercado global no podemos obviarlo, y por ello se hace necesario una colaboración publico-privado entre administración, instituciones y empresas para poder seguir poniendo a Vigo en lugar en el que estamos. El desarrollo está en una colaboración basada en el convencimiento profundo de lo que es bueno para el entorno; hoy ya no compiten las empresa, lo hacen áreas geográficas, la unión de países… todo lo que no sea sumar, malo”, sentenció el presidente de Delta Group.

Incidiendo en esta colaboración público-privada, Pérez resaltó los imperiosos Fondos Europeos. “Es fundamental tanto a nivel industrial como a nivel sector servicios, y creo que se está haciendo bien pese a que muchos dicen que estos fondos no llegan, estamos viendo que actuaciones e inversiones que provienen de ahí”, apuntó la empresaria.

Visibilidad

A este respecto, Xabier Martínez dio con un factor clave en la realidad de Vigo, dentro de esta colaboración entre instituciones, empresa y sociedad que es la visibilidad. “Tan importante é o que se ve como o que non. Por exemplo, falamos do Nadal e coñecemos as visitas, o impacto económico... Pero é tanto ou máis importante a imaxe exterior que xeramos. Unha vez se visibilizaron as luces permitiu que a xente coñeza moitas máis cousas de Vigo; pódeslle ofrecer gastronomía, enoloxía, cultura, vincular a cidade a unha oferta literaria… Se posicionas unha cidade nunha capacidade ou creatividade real, iso arrastra de todo e permite inconscientemente vender, posicionarte e que che identifiquen. Hai moitas cidades que foron a menos e outras que si foron capaces de transformarse. Nós mantemos a capacidade industrial e conseguimos a visibilidade; temos unha pasarela aberta a máis”, indicó el profesor de la UVigo.

Para concluir, Caballero redundó en la realidad de que el núcleo duro de una ciudad es su industria, pero elevando el término a un espectro mucho más amplio. “Yo creo que el núcleo duro de la economía es la industria, y el resto son ramificaciones que se van sucediendo. Pero este gran tejido también es un núcleo duro, como la pesca o el sector servicios. Una magnifica hostelería es una tecnología, tener diseños de marca en el mundo de los hoteles en una tecnológica que equivale con las industrias de la automoción o naval. Hay etapas del año que Vigo llena la provincia entera, la gente espera la Navidad de Vigo porque ahí arranca una fiesta de todo el mundo. Y esto son formas modernas de entender el desarrollo tecnológico. Cuando entro en un restaurante y veo un buen servicio es parte de nuestra marca, o la transformación de Samil, o el estadio de Balaídos... Es otra forma de entender la tecnología, la industria; siempre teniendo presente la unidad”, concluyó.

El modelo actual, primera piedra en la construcción del futuro Crisis económicas cíclicas, guerras, pandemias... Con la cantidad de sobresaltos que han caracterizado al mundo en los últimos años, cuesta formarse una imagen del futuro a largo plazo de la ciudad. Francisco Puga, Susana Pérez y Xabier Martínez no dudan en emplear la palabra “optimismo” para referirse a él y, refrendados también por el regidor, Abel Caballero, toman como primera piedra de este mañana el modelo actual de urbe, de compromiso y de unión. “En Vigo hablan los hechos, basta con ver la ciudad para ver cómo será el futuro”, resume el alcalde. Una predicción que concuerda con el resto de participantes en el foro y que anima a la inversión y a no quedarse paralizado por el miedo. “El miedo nos paraliza y no podemos permitirlo. Hay que planificar a diez años, sí. Tenemos que seguir con inversiones, efectuando gastos y solo así movemos la economía y Vigo es una ciudad maravillosa para vivir y hoy en día está perfectamente situada la ciudad y quien mas o quien menos sabe y conoce, hay que seguir en esta línea, en la unión. Hay que dejar de lado el ego y tirar por un beneficio común”, explica Pérez. Por su parte, el profesor titular de la UVigo destacó el gran esfuerzo de los vigueses para llegar y superar cualquier obstáculo en estos años. “Na historia da cidade case todo se conseguiu con moito esforzo, como se todo fora costa arriba, pero lográronse moitas cousas. Precisamente porque era unha cidade que nacía da economía pero que non tiña unha administración forte que a acompañara. Non nos deberían preocupar os problemas , sempre os houbo, hai que ter confianza nas capacidades propias, e con iso chegamos aquí e chegaremos a moito máis lonxe”, sentenció Martínez. El presidente de Delta Group, Fracisco Puga, animó a esta productividad y fabricación de proximidad como una de las claves del futuro. “No podemos ver cómo paran las fábricas españolas porque no hay componentes. Lo que generamos por un lado, se va por el otro. Crearemos una buena marca de ciudad si somos capaces de tener una industria poderosa, esto genera mucho empleo. Nosotros como empresarios debemos de retener talento personal y los políticos talento empresarial, y con eso vamos a tener todo completo. En cómo lo hagamos estará el éxito”, trasladó. Caballero cerró el acto afirmando que el modelo actual “es consistente, el que pusimos en marcha hace 15 años es consistente, y la ciudad lo respalda”. “Habrá crisis y problemas, las que tiene el mundo entero, pero este modelo se va a imponer. Esto ya es imparable”, concluyó.

Una marca Vigo que se alimenta de ideas, opiniones y unidad

La ciudad con mayor calidad de vida de España, con un turismo sin precedentes, con una automoción y un naval que ha sabido imponerse a toda transformación tecnológica... Estos y muchos otros factores han confeccionado un modelo, una marca llamada Vigo que, en palabras del alcalde Abel Caballero, es el espacio “en el que todos quieren estar”.

La ciudad vive un momento clave, álgido, dulce; y en el que todos coinciden que echar el freno no es opción. “Estamos en un gran momento y hay que mantener un pulso muy firme; debemos ser muy contundentes en la defensa de la ciudad”, defiende el primer edil del Concello.

¿Cómo se ha conformado esta marca Vigo? ¿Qué valores lleva intrínseco? Caballero aporta las claves que, a su entender, han propiciado este bum de la ciudad en todo el mundo. “Estamos viviendo un proceso de unidad global. Todos y cada uno de nosotros tenemos ideas diversas, ocupaciones diversas, ideologías diversas, igual hasta seguro orientaciones políticas distintas, pero cuando se habla de ciudad, de Vigo, todos pensamos en lo mismo, en este proceso de unidad. No es en contra de nadie, sino a favor de nosotros. Hacemos un espacio común, y esto es lo que nos da la fuerza”, define el alcalde Abel Caballero.

El propio Francisco Puga, en este foro, destacó muy acertadamente una idea de valor para la confección de esta marca Vigo. “Para llegar a una buena marca de ciudad primero tienes que saber definir tu modelo, si lo tienes claro yo creo que va a funcionar”, apuntó el presidente de Delta Group. Y este modelo pasa por focalizarse en los valores pasados y saber transformarlos y pelear, desde la palabra, por estas nuevas necesidades. “Conseguimos traer el PERTE para la gran empresa de Stellantis. Para eso y otras muchas peticiones actué yo como alcalde, al igual que para la red eléctrica de la alta tensión y en el tema de la pesca, la voz en favorecer y permitir faenar en aguas profundas la lleva también este Ayuntamiento. Adicionalmente, cuando hablamos de captación de recursos, tenemos que ser capaces de favorecer a la gente joven los escenarios con los que se van a encontrar. Y el "Vigo en Inglés" es un factor central. Muchas titulaciones ya se imparten íntegramente en inglés y tenemos que ir anticipándonos. Nuestro papel es visualizar lo que estamos haciendo aquí, las marcas se generan desde las sensaciones, y cuando te viene a ver alguien de Silicon Valley, sabes de lo que hablan y cuando lo hace un vigués también sabes de lo que habla. Y no hablemos de la Navidad, para la que hemos invertido millón y pico de euros y generó un retorno de mil millones así como 5.200.000 visitas”, puntualiza el alcalde.

Señala que, dentro de este modelo, las peticiones al Gobierno central, tienen como respuesta “sí”, porque “ya no es posible atacar a este modelo sin respuesta”.

A modo de conclusión, respalda en este modelo la unidad y la comunidad generada entre los vecinos. “La marca Vigo, en este momento, está al nivel de Madrid y Barcelona, estamos por delante de Valencia o Sevilla y emparejados con Bilbao. El nuestro es un modelo de captación de ideas y opiniones. Este es el proyecto compartido, la forma de hacer Vigo. Sumamos ideas y proyectos. Nuestra esencia es la economía, y partir de ahí vino un proceso de autoidentificación de la ciudad; una ciudad que fue capaz de estimular la automoción, de mantener el naval ante crisis tan importantes, de repente hacer emerger de una forma tan importante el sector servicios, un avance tecnológico de la envergadura que tenemos y de repente ocupar el espacio en el que todo el mundo quiere ser Vigo, marca el futuro”, sentencia Caballero.