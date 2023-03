Pura casualidad es lo que ha llevado a que, mientras las tropas de Napoleón patrullan las calles de un Casco Vello ocupado y en Porta do Sol se ensaya ya su expulsión, la Real Filharmonía de Galicia (RFG) interpretará hoy, a pocos metros, un programa francés. La propuesta es del maestro Diego Martin-Etxebarria que llevará la batuta, a partir de las 20 horas, en el Teatro Afundación. Este vasco, que lleva los últimos 16 años al frente de orquestas en Alemania, está considerado un talento emergente.

–¿Cómo describe el programa que interpretarán?

–Es un programa francés. La primera, “Juego de niños”, es una obra original para piano orquestada por Gerorges Bizet y sí que es posible que haya gente que la haya escuchado. Las otras dos casi me apostaría que nadie las conoce. Son de estas joyas desconocidas. De Bizet siempre se toca la primera sinfonía y esta segunda, “Roma”, prácticamente ha desaparecido de las programaciones. Es preciosa. Estuvo casi 10 años escribiéndola y es espectacular. Después está Germaine Tailleferre, la menos conocida de Los Seis franceses. Pero, qué vamos a hablar de este tema que no sepamos ya: la única mujer que formaba parte de este grupo es de la que se tocan menos obras. Es un ballet del que se extrajo una suite. Aunque no le toca por época, está inspirada en danzas barrocas. Una maravilla. Casi no existen grabaciones y se toca muy poquito.. Es una lástima. Abrimos el concierto con una suite de cinco números, “Juego de niños”. Muy cortita, pero muy divertida. Soy oboísta y la toqué cuando estaba en la orquesta en Barcelona y ahora me hace ilusión poder dirigirla.

–La RFG le está haciendo un hueco en su programación a las compositoras. ¿Es algo que pasa también en el resto de orquestas europeas?

–Sí. Afortunadamente creo que es algo que está pasando a nivel mundial. Todos estamos haciendo un esfuerzo, pero que en realidad tendría que ser totalmente natural,. No es que programemos repertorios de segunda. En el siglo XIX no estaban preparados para una mujer compositora y se invisibilizó. Ahora, al revisar, encuentras joyas. Tailleferre es de primera categoría, como Louise Farrenc, que tiene tres sinfonías espectaculares, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann y muchas otras. Todos estamos descubriendo un montón de repertorio, porque todos hemos sido educados en la música clásica patriarcal. Cuando yo era estudiante, en historia de la música, ni siquiera se citaban. Otro problema es que, como no se programan y no se ingresa dinero por derechos de reproducción, muchas de sus obras están muy mal editadas porque las editoriales no invierten. A ver si a base de programarlas más, las editoriales hacen un esfuerzo de generar material nuevo que sea más fácil de interpretar. Por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo una reconstrucción musicológica del ballet “Marchand dòiseaux” [Vendedor de pájaros, de Tailleferre]. Está editada a mano.

–¿También en Chemnitz, donde es director principal del teatro de ópera?

–Sí y además creo que de una manera muy positiva. Normalizar es que en cada programa haya una obra de una mujer. También, por ejemplo, con compositores de nacionalidades peculiares. No se deben hacer conciertos de minorías. Creo que deben estar integrados en programas de abono estándar. También trabajamos en el gran tema de ahora: la visibilización de las mujeres directoras de orquesta, que es algo que, hasta ahora, los hombres hemos tenido totalmente ocupado.

–Tras el tiempo que lleva en Alemania dirigiendo orquestas, ¿qué comparación hace de la música clásica aquí y allí?

–Ganan por una cuestión de experiencia. Alemania y Austria son la cuna de la música. Llevan 500 años dedicándose a esto. Es muy difícil competir con eso. Allí la música clásica es una actividad cultural y de ocio normalizada, con una subvención pública espectacular. Prácticamente cualquier ciudad con más de 50.000 habitantes tiene un teatro de ópera. Igual tiene 150 orquestas profesionales.

En España donde hemos avanzado muchísimo y se ha invertido un montón es en la formación. Tiene músicos que pueden competir a nivel mundial. Donde no se ha invertido en absoluto es en la generación de público. De nada sirve contar con músicos de élite si no hay unas políticas que hagan que la gente vaya a verlos. La mayoría estamos fuera. Prácticamente en todas las orquestas alemanas donde voy a dirigir me encuentro con músicos españoles. El Teatro Real, la Real Filharmonía, la Sinfónica de Galicia... Todo esto es una gran inversión que se nos acabará muriendo si no conseguimos que los niños se vayan incorporando como público. Solo hace falta mirar la platea para ver la media de edad y eso es una lástima.

–Dirige orquestas por todo el mundo. ¿El idioma de la música se habla igual en todas partes?

–Lo único diferente es el carácter de cada orquesta: las hay más disciplinadas, que hablan más, menos... Pero a la hora de trabajar nunca he tenido que cambiar mi manera de dirigir. La forma de reaccionar al gesto es totalmente estándar a nivel mundial. Cambia la cantidad de ensayos. En Japón e Inglaterra son 100% privadas, con lo cual cada minuto de ensayo cuesta dinero y los músicos son conscientes también del peligro que hay si no llegan suficientes abonados o patrocinadores. Afortunadamente, en toda Europa se combina la de subvención con la parte privada. Hay que ayudar a la gente para que esté dispuesta a hacer el esfuerzo de ir a un concierto.