“Vigo tiene idiosincrasia y mercado para operar sin Oporto y Santiago”

La temporada alta de verano en la aviación despega con Peinador como uno de los protagonistas para Ryanair. La compañía irlandesa estrena este martes la ruta con el aeropuerto de Londres-Stansted, lo que supone también el regreso de los vuelos internacionales a Vigo cuatro años después.

Elena Cabrera, directiva de la low cost en España y Portugal analiza sus previsiones para esta ruta y la de Barcelona, donde aspiran a crecer un 70%, así como la competencia con los aeropuertos de Oporto y Santiago.

–¿Cómo afrontan el estreno de la nueva ruta y lo que supone?

–Lo afrontamos con muchas ganas y mucho optimismo. Abrir una nueva ruta siempre es motivo de celebración, de que se están haciendo las cosas bien, estamos en crecimiento y le vemos posibilidades.

–La comercialización comenzó con solamente un mes de antelación debido a los retrasos en la adjudicación. ¿Ha influido en el nivel de reservas?

–Sabemos que es una ruta con bastante expectación. Los bookings están funcionando bien y esperamos tener un buen verano, que para nosotros mañana empieza esa campaña.

–¿Qué épocas se demandan?

–Antes de la pandemia hubo la tendencia de coger los billetes a muy corto plazo pero ya hemos vuelto a tenerlos a medio y largo plazo. Ya tenemos bastantes de cara a verano, a julio y agosto, y está funcionando todo bastante bien, solamente vendemos ahora hasta septiembre.

–Hubo un cambio en el horario de los sábados respecto al plan inicial, pasando de las 8 de la mañana a las de la tarde. ¿A qué se debe?

–No tiene ningún misterio, se debe a adecuar las rutas y aeronaves. Tenemos la base en Stansted y hay que encajarla.

–Esta misma semana también recuperan la cuarta frecuencia semanal a Barcelona. ¿Qué expectativas tienen en esta ruta?

–Las previsiones son muy optimistas. Recuperamos una frecuencia y esperamos 103.000 pasajeros en todo el año fiscal que empieza el 1 de abril. Y esperamos llevar unas 130.000 personas que entren y salgan del aeropuerto de Vigo, que la demanda sea alta y un 85% de la ocupación.

–También se ha hablado de la adquisición de “slots” [derechos de vuelo] en caso de que prospere la compra de Air Europa por parte de Iberia. ¿Estaría Ryanair interesado?

–Cuando tenga lugar tendrá que haber esa liberación. Como compañía número uno en España estaremos atentos a ver qué opciones hay de esos slots. Estamos en fase de crecimiento, esperamos 52 millones de pasajeros en España. Eso pasa también por más capacidad y más aviones.

–El tráfico de la ruta son mayoritariamente viajeros de negocios. ¿Es habitual verlos en sus aviones?

–Hay muchos. Antes se asociaba más a una clase business que nosotros no operamos, pero por eso hemos hecho el último acuerdo que tuvimos con Amadeus, porque estamos viendo ese aumento de la demanda a nivel de empresas para tener acceso a esas compras. La demanda es muy alta y tenemos todo tipo de pasajeros que viajan con nosotros.

–Por posición geográfica, Vigo compite con Oporto y Santiago, donde tienen una importante apuesta de destinos. ¿Cómo puede encajar esta nueva ruta en Vigo con esa operativa?

–Son independientes. Uno de los puntos fuertes de Ryanair es que tenemos mucha operativa regional, estamos en grandes aeropuertos pero también tenemos mucha fuerza de conectividad regional. Estamos en aeropuertos con menos de medio millón de habitantes, como Vitoria, Zaragoza, Almería o Jerez, donde empujamos para que tengan una mayor conectividad. Está demostrado que a nivel de región y de compañía responde muy bien y no vemos que haya competencia. Lógicamente si ves que no tienes un vuelo y tienes que desplazarte dos horas lo vas a hacer, pero si lo tienes no va a canibalizar. Puede operar por sí mismo y yo creo que Vigo tiene la suficiente idiosincrasia y mercado para que pueda operar sin competir con las ciudades colindantes.

–Ryanair ha demostrado que el modelo “punto a punto” es el más demandado, funcionando rutas incluso a otras ciudades como Bolonia o Edimburgo. ¿Es el camino?

–Mucha gente lo que hace es irse a la web de Ryanair a ver a dónde puede volar. Que tú tengas acceso para volar desde Londres a Vigo. Si quieres salir este fin de semana. El operar en aeropuertos más medianos es otra fortaleza. Y nosotros no hacemos escalas, operamos de punta a punta. Todo eso hace que no tengas que moverte una hora y media para ir hasta Oporto.