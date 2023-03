Cuarenta votos sirvieron, en los comicios municipales de mayo de 2019, para que la candidatura de la popular Nidia Arévalo se hiciese con la mayoría absoluta en Mos. Fueron las papeletas que separaron al BNG de lograr su segunda acta, y que habría propiciado una suma de nueve concejales a las formaciones de izquierda; el PSdeG se quedó con cinco ediles, por los dos de GañaMos y esa única de los nacionalistas. El bastión de este concello de A Louriña está en el punto de mira de los socialistas, que confían en romper lo que en el PP denominan de “cinturón azul”, con el municipio de O Porriño. Este fin de semana se exhibieron las espadas en alto.

Primero fue el PSdeG, con un copioso mítin el sábado en el Multiusos das Pozas en el que participaron tanto el líder de la formación a nivel autonómico, Valentín González Formoso, como su homólogo en la provincia, David Regades, para arropar a la candidata Victoria Alonso. Este domingo fue el turno del PP, con un acto protagonizado por los alcaldables de Mos y O Porriño –la propia Arévalo y Alejandro Lorenzo, respectivamente– y espoleado por cuatro conselleiros: Julio García Comesaña (Sanidade), Román Rodríguez (Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades), María Jesús Lorenzana (Promoción do Emprego e Igualdade) y José González (Medio Rural).

La candidata socialista reivindicó una lista “pensada e preparada para gobernar Mos para a xente”, conformada por personas con experiencia en política pero con una fuerte irrupción de “xuventude”. Reivindicó –ante unas 300 personas, según el PSdeG– además el papel “transformador” de la Deputación de Pontevedra en el municipio: “Se exceptuamos as estradas que foron humanizadas con fondos da Deputación, está todo por facer”. Aunque Alonso defendió que las actuaciones deberían haber sido más ambiciosas, con “soterramento do cableado” o canalización de aguas. Tanto Formoso como Regades erigieron a su candidata como “la alcaldesa que Mos merece”.

Al acto popular asistieron “más de 500 veciños”, según informó el partido, que remató con una tapa de callos da Louriña y Pan do Porriño. Todas las intervenciones defendieron ese “cinturón azul” que el PP asegura estar en disposición de conservar después de los comicios. “Mos e O Porriño se necesitan para crecer, para dar servizo. Simbolizamos unha alianza e exemplo de concellos fortes, líderes en industria, en educación, en sanidade, en emprego”. El escenario de posibles pactos volvió a salir a la palestra –como el que no se pudo sellar en 2019 por la izquierda–, como recordó José González: “Se non hai maioría, haberá un goberno de perdedores”.