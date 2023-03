Enfermería teme la suspensión del triaje en Urgencias Pediátricas del Cunqueiro

Profesionales de enfermería del servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital Álvaro Cunqueiro temen que a partir del próximo viernes, día 31 de marzo, el triaje instaurado por las mañanas entre semana y por las noches todos los días sea suspendido, puesto que afirman que esa jornada vencen los contratos de los refuerzos que lograron en su momento tras la sobrecarga asistencial que experimentaron durante los meses de otoño e invierno, debido a la avalancha de patología respiratoria entre los menores.

Desde el servicio apuntan que “gracias al triaje que logramos, en gran parte por la presión que hicimos, los niños que llegan a Urgencias son atendidos en función de su gravedad y sucede que, aunque de repente entren 20 niños y tengamos demora, si llega un caso más grave, será atendido por prioridad. Esta es la importancia del triaje y por eso es necesario que continúe, porque hace poco nos encontramos con un caso que, gracias al triaje, en media hora estaba siendo intervenido en quirófano”.

El personal de Urgencias Pediátricas del hospital vigués recuerda que a raíz “del mogollón de niños que tuvimos de septiembre a diciembre, al final conseguimos que la Gerencia abriera el triaje en los turnos de mañana los días de semana y de noche todos los días. En aquel momento se hicieron acúmulos hasta el 31 de marzo y nuestra sospecha es que a partir de ese día no se renovarán los contratos y el servicio volverá a quedarse sin triaje en esos turnos”.

Según destacan las profesionales de enfermería, el motivo que esgrimiría la Dirección Asistencial es la merma de pacientes pediátricos “y que no se justifica el triaje, cuando en realidad lo que defendemos nosotras es que el triaje se justifica siempre, porque de esta forma los pacientes son atendidos por gravedad y realmente solo hace falta la contratación de cuatro profesionales de enfermería para poder tenerlo abierto las 24 horas, y no es lógico que un hospital de esta categoría no disponga de él”.