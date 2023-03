Vigo se sitúa entre las diez grandes urbes españolas donde más subió la delincuencia

El balance de criminalidad que el Ministerio del Interior hizo público hace una semana arroja que la delincuencia convencional, con un total de 10.235 infracciones penales contabilizadas a lo largo de 2022, supone el 82% de los delitos que la Policía Nacional investigó en Vigo, frente al 18% restante –2.230 infracciones– que se corresponde con las estafas informáticas y otras conductas ilícitas cometidas a través de internet. Precisamente, el preocupante aumento de los delitos y la escasa dotación de nuevos agentes a la comisaría viguesa ha puesto en pie de guerra a los sindicatos policiales, que en las últimas semanas han protagonizado varias concentraciones para exigir más efectivos, medios y nuevas unidades en la principal urbe gallega.

Si se compara la evolución de la criminalidad en Vigo en el contexto de Galicia, el aumento experimentado aún se hace más obvio. Frente a ese crecimiento en Vigo de un 23% de los delitos convencionales en el último año, en A Coruña, la ciudad que por tamaño más se le asemeja, solo fue de un 3,7%, registrando a día de hoy ambas urbes una cifra prácticamente idéntica de infracciones penales, pese a lo cual la dotación de medios a nivel de Policía Nacional es muy superior allí, donde tiene su sede la jefatura superior. En Lugo el alza fue de un 8,5%, en Ourense de un 24,3% y en Pontevedra, de un 21,5%.

Vigo destaca también si se hace un análisis a nivel nacional, ya que está entre las grandes urbes –las de más de 200.000 habitantes– donde más subió la delincuencia. Ocupa el puesto número nueve, solo superada por Pamplona, Palma de Mallorca, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Gijón, Hospitalet de Llobregat y Málaga. Después de Vigo se cuela, para completar ese ranking nacional, la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. Cuatro de estos municipios, entre ellos el olívico, no son capitales de provincia.

El año 2022 no solo se ha caracterizado por un aumento de la delincuencia, sino por el hecho de que hubo casos especialmente graves. Un claro ejemplo fueron los tres homicidios registrados. El primero, descubierto justo en el arranque de enero, fue el del profesor de la calle Areal asesinado supuestamente a manos de un joven monfortino que permanece en prisión provisional a la espera de juicio. El segundo fue el de la sexagenaria que también en enero mató a su marido tras asestarle varias puñaladas, quitándose ella la vida a continuación. Y el tercer crimen se produjo en octubre, cuando un hombre de 63 años acabó también a cuchilladas con la vida de una mujer de su mismo edificio de la calle Zamora en un violento ataque que tuvo su origen en un conflicto vecinal. Este caso, como el de Areal, sigue en plena instrucción judicial.

“El 70% de lo que vemos ya es ciberdelincuencia”

El dato impresiona. “Ahora mismo más del 70% de lo que nos entra en el juzgado tiene que ver con la cibercriminalidad”. Quien pronuncia estas palabras es Juan Carlos Carballal, titular del Juzgado de Instrucción 4 de Vigo. Una apreciación que coincide con la de Víctor Salgado, abogado con despacho en A Coruña y especializado desde 1999 en este tipo de delincuencia. Los fraudes y el resto de conductas ilícitas que se cometen a través de internet son un reto, no solo a nivel de investigación policial y judicial, sino desde un punto de vista legal y por la colaboración internacional que se necesita para llegar el fondo de muchas de estas conductas.

Juan Carlos Carballal y Víctor Salgado son dos de los ponentes de las I Jornada DFIR (Digital Forense & Incident Response) Galicia de Cibercriminalidad que, organizada por la Xunta, se celebrará este martes 28 de marzo en la sede de la Academia Galega de Seguridade Pública en A Estrada, dirigida a las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como a jueces, fiscales u otros profesionales relacionados con la materia. El fiscal Antonio Roma, el “ethical hacker” Bernardo Viqueira o el consultor Artur Monteiro, exdirector del Centro de Ciberinteligencia para Europa Central de Deloitte en Budapest, son los otros tres expertos que participarán en la jornada.

¿Cuáles son las principales dificultades a la hora de abordar los delitos tecnológicos? El magistrado enumera varias: “Es un tipo de delito en el que te encuentras con que la prueba desaparece enseguida, porque por ejemplo un mensaje de WhatsApp se puede borrar inmediatamente; además esa prueba digital no la puedes tocar, no es un documento, es algo más intangible que requiere tener conocimientos técnicos”. Junto al anonimato de quienes actúan en internet, Carballal apunta también a la cuestión transnacional. Muchos delitos se cometen desde el extranjero, por lo que se hace vital la cooperación internacional. Pero, explica, a la hora de investigar hay muchos supuestos en los que se topan con serias dificultades. “EE UU, por ejemplo, si el perjuicio económico no supera los 5.000 dólares ya no tramita la comisión rogatoria”, afirma. Y no es el único país que, “desbordado” por la avalancha de peticiones de auxilio judicial, ha implantado este tipo de límites.

El abogado Víctor Salgado avisa de la “sofisticación” de estos delitos, hasta el punto de tener entre sus víctimas a jóvenes nativos digitales o a profesionales informáticos. E insiste en “avanzar” en la especialización, la dotación de medios y en la colaboración internacional para luchar con fuerza contra el “cibercrimen”.